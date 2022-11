Polémica versión acusa en qué habría estado Rodrigo de Paul horas antes del fallido debut de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

La derrota de Argentina frente a Arabia Saudita en el debut de la Selección en el Mundial de Qatar 2022 dejó un tendal de críticas, y en medio de una serie de recriminaciones a los futbolistas del equipo nacional y a su director técnico, llamó la atención una polémica versión que acusa en qué habría estado Rodrigo de Paul horas antes del fallido partido.

Según un mensaje que recibió la cuenta de Instagram dedicada a chimentos del mundo del espectáculo, Gossipeame, Rodrigo de Paul habría estado online en sus redes sociales horas antes del encuentro ante Arabia Saudita.

Tras darse a conocer tal rumor, algunos usuarios en las redes sociales apuntaron contra el volante acusándolo de no estar debidamente concentrado en el debut de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, que terminó con la derrota del equipo dirigido por Lionel Scaloni por 2 a 1.

La seguidora de Rodrigo de Paul que deslizó la acusación en cuestión aseguró que el futbolista le dio un like desde su cuenta de Instagram a su novia Tini Stoessel, y también reaccionó con un corazón a unas fotos sugerentes de una amiga.

“Buen día. Para mí subestimaron al otro equipo y cuando le hicieron el segundo gol no pudieron reaccionar. No voy criticar a nadie porque es un equipo, pero de Paul dando like a su novia a las 4 AM y dando like a su amiga Carola con fotos sexys, te demuestra adónde tiene la cabeza”, denunció la usuaria en cuestión que cuestinó la presunta acción de Rodrigo de Paul horas antes de entrar a la cancha en el Mundial de Qatar 2022.