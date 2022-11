Las escandalosas declaraciones de Alex Caniggia por la derrota de Argentina

La Selección Argentina comenzó con el pié izquierdo la Copa del Mundo de Qatar. En su partido debut del día martes, Arabia Saudita le ganó 2 a 1 al equipo liderado por Messi.

Desde muy temprano, las figuras del espectáculo se volcaron a las redes para mostrar su apoyo al equipo que dirige Lionel Scaloni. Estrellas de la talla de Lali Espósito, Luciana Salazar, Georgina Barbarossa, Ricardo Montaner, Marley y Marcelo Tinelli, entre otros, dejaron sus mensajes.

Pero ante el inesperado desenlace, las redes sociales se colmaron de mensajes y los hashtags de la mañana comenzaron a ser “Me estás jodiendo” y “Mufa”.

Entre los mediáticos, Alex Caniggia fue sin lugar a dudas quien cuestionó con mayor vehemencia al equipo capitaneado por Lionel Messi, tildando de “pecho frío” a todo el grupo.

El mediático subió un video de los goles del equipo rival y disparó sin filtro contra Dibu Martínez: "¡Qué golazo! Dibu, te la comiste doblada". Además, le aconsejó que se dedique a hacer publicidades y pidió por el regreso de Sergio Goycochea: “Volvé, amigo”.

Pero eso no fue todo, esta mañana Caniggia continuó con su mensaje y compartiendo imágenes de las afueras de la cancha de Argentino Juniors, donde hay un mural de Diego Maradona "Este sí que no pechea. Vamos Diego No como ahora, que pechean con Arabia Saudita. El Diego sí que sabe. Los uno con los unos", expresó contundente.