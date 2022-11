Cuál es el apodo secreto que le pusieron en Gran Hermano a Alfa

Singular, extremadamente singular. A tal punto que se negó a alentar a la Selección Argentina en el debut del Mundial de Qatar al grito de que es norteamericano. Alfa no pasa desapercibido en Gran Hermano y ahora se conoció un apodo muy especial que le otorgaron los compañeros.

El más longevo de la casa genera polémicas a cada paso, a cada minuto, con cada acción e intervención en el reality. Prácticamente nunca se encuentra liviano y quieto sin ganarse enemigos con sus filosas definiciones, con esa personalidad autoritaria para controlar el abastecimiento de la comida, por ejemplo.

Walter luce acorralado en cuanto adeptos, aunque evidentemente el público desea ese consumo irónico, quiere ver ese personaje con pocos atributos y lo vienen salvando desde la primera semana para sobrevivir en una competencia que se torna cada día más feroz en cuanto al lleva y trae de todos los concursantes.

Recientemente eliminada, y de manera sorpresiva, La Tora visitó el piso de LAM para charlar largo y tendido y el tópico de Alfa surgió en infinidad de ocasiones, por sus confrontaciones cotidianas en el interior de la convivencia forzada entre esas cuatro paredes.

Respecto a sus manifestaciones contra Walter, Lucila explicó, en el diálogo con Ángel de Brito: "Ya tuve como cuatro situaciones con Alfa, no es que era la primera”. Principalmente se refirió a ese abuso del hombre de sesenta años con ese comentario desubicado y soez para con Coti.

Además de remarcar todos los aspectos de la personalidad que no le agradan, La Tora sorprendió al revelar el mote que le dieron al señor: “Me quemaba, realmente le decíamos 'la radio en la casa'". Y en cuanto a los argumentos de ese nombre, la blonda agregó:"Porque arranca a las seis de la mañana y hasta que no se duerme no para; estas hablando y de repente se mete en la conversación o con algún comentario desubicado".

Y en ese plan de sustentar su encono y también la ocurrencia de todos los participantes al designarle ese apodo, la eliminada exteriorizó: "Hay veces que no tenés ganas de escucharlo o si tenés un mal día y te fuiste a afuera y que él te persiga como hacía con Juan".