Marcelo Polino contó todo sobre la salud de Antonio Gasalla

Hace poco salió a la luz que Antonio Gasalla se encuentra atravesando un problema de salud que lo tiene bastante delicado. Ante esta situación, Marcelo Polino se encargó de abordar el tema para contar cómo es que se encuentra actualmente.

La noticia llegó de parte del abogado de la familia Gasalla, es que Miguel Ángel Pierri se encargó de revelar que el estado de salud de Antonio era delicado. Además, agregó que ellos se encontraban abonando una cuota mensual por un plan de medicina prepaga que rondaría los 107 mil pesos.

Debido a toda esta situación, fue Marcelo Polino quien se encargó de hablar sobre el asunto en su programa de radio: "Vamos a hablar de muchos temas pero me quiero referir a un tema del que se habló mucho, escuché el otro día una cierta información, algunas se que son reales y otras que no tanto".

El objetivo del periodista era esclarecer la situación y dejar de darle lugar a falsos comentarios: "Toda la familia se ocupa de Antonio, toda la familia está muy presente porque escuche que decían que a familia lo había abandonado, que lo habían dejado y que se acercaron ahora porque no estaba bien”.

“La familia es maravillosa, somos todos familia y estamos todos muy en red. Yo estuve cinco meses fuera de país, no tuve la presencia física pero estuve", afirmó Polino marcando también cuál es su rol.

En cuanto a Miguel Ángel Pierri, también eligió hablar para exponer la situación y evitar que se aprovechen de la misma: "Tratamos de que no aparezcan cuervos y aves que sobrevuelen en su vida. Mientras yo viva y pueda estar al lado de él, a Antonio no le van a tocar un peso. Han pasado cosas raras. Salvamos gran parte del mobiliario que durante el verano alguien trató de hacerle vender a Antonio por monedas".

Lo que decía Polino llamó la atención de Amalia Granata, integrante del programa radial, quien le consultó sobre quién sería capaz de inventar esas cosas:"Por ahí le puede convenir a alguien embarrar un poco la cancha respecto a lo que pasa con él pero la familia está siempre presente. Yo hace 20 años que soy amigo de Antonio y siempre estuvieron todo el tiempo pendiente", le respondió Marcelo.

"Me preocupa que esté solo, los días son muy largos y él no tiene 10 años. Hace falta que esté gente muy leal, que lo cuide y que no se aviven, porque Antonio es un ser vulnerable. Siempre cree que los demás son todos buenos. No es tonto, se da cuenta, pero está un poco grande también hay que ayudarlo a pensar", concluyó el periodista apuntándole también al abogado, ya que no quiere que se aproveche de la situación.