El cambio de vida de Aníbal Pachano tras su compleja operación de la cabeza

Aníbal Pachano es un claro ejemplo de superación permanente y de salir adelante siempre a pesar de las adversidades, muchas de ellas relacionadas a su salud, marco en el que sostiene que ningún pronóstico médico puede con él.



En ese contexto, el artista hizo un rotundo cambio de vida y confesó cuál es la fórmula para conseguirlo. Básicamente, explicó que se trata de hacerse una sola pregunta: “¿Para qué? y no “¿por qué?”.



Cuando los especialistas le dijeron que no podría hacer la temporada teatral de verano porque debía operarse de un tumor maligno en su cabeza, Aníbal Pachano insistió y la llevó adelante igual.





Justamente, con esa obra, Así Vuelo, una suerte de recorrida de ficción por distintos momentos de su vida, ganó siete premios Carlos, siete Premios Hugo y hace pocos días, tres premios ACE y el de Oro.



“Fue una sorpresa que no me esperaba y una emoción impresionante porque se juntan muchas cosas, muchos años de trabajo y esfuerzo”, reflexionó Aníbal Pachano en una entrevista con Clarín.



En ese sentido, explicó cómo cambió su vida a partir de la operación. “Me llené de amor, de emoción. Me refugié en eso y corté con todo, laburo, gente, drogas, situaciones de cosas nocivas. Y aprendí que ciertas cosas no hay que volver a repetirlas. Y la obra tiene que ver con eso, con volver, como yo quería, y soltar también”, reveló.





“Sentí que la prioridad era yo. Tenía la necesidad de parar. Nunca tuve miedo. Siempre trato de transmitir que hay que correr el miedo, la bronca, la ira. Tenés que armonizarte con cosas lindas, con lo creativo, con que todo va a salir bien. De hecho, el pronóstico era que después de la operación iba a tener que hacer rehabilitación en el Fleming. Pero al otro día ya estaba caminando”, agregó Pachano.



“Estoy concentrado en mi salud. Cocino, no como afuera ni en pedo. Me gustan mucho las milanesas, que no puedo comer. Estoy muy preocupado por la diabetes. Debería probar una parte más vegetariana. Frutas no puedo por el azúcar. También estoy con proyectos de dirigir con Ana Sánz. Nos vamos a juntar nuevamente y vamos a hacer dos proyectos”, concluyó Aníbal.