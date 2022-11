Marcelo Polino reveló por qué no trabajará más con Amalia Granata: “No está más con nosotros”

Amalia Granata tiene un vida súper acelerada. De hecho, hace algunos días, la política contó que está estresada por todas las cosas que hace. Como si fuera poco, hace algunos días en diálogo con LAM contó el mal momento que vivió por su hijo Rocco hace algunos meses atrás.

"Hace un mes que estoy sin empleada. Limpio toda la casa, hago de comer, cuido los pibes, voy a Santa Fe. Me estoy volviendo loca. Un llamado a la solidaridad. Si hay alguien... necesito una empleada. Mi vida depende de ellas. Una de las últimas fue que este pibe quiso tirar a la niñera a la pileta", comenzó.

Y continuó: "Primero tiró una bicicleta, después intentó tirar a la chica que no sabía nadar. Le agarró un ataque de pánico, me llamó y me dijo 'señora, yo me voy. Y le digo 'pero querida, yo estoy en la radio no podés dejar al pibe solo'. 'Me voy, me voy, me voy'. Y estaba el pintor y le digo '¿me podés cuidar al pibe? porque esta chica se quiere ir'".

"Se fue porque él (Rocco) la quería empujar y ella no sabía nadar. Le agarró un ataque de pánico. También me pasó que Uma hizo una fiesta clandestina cuando me fui de vacaciones a Miami. No me paraban de llamar. ¿Se acuerdan que a mitad de año casi me muero en el quirófano?", contó.

Eso no fue todo porque Amalia Granata habló de su salud: "Chicos, se me prende fuego el cuerpo. Creo que es la menopausia. El otro día estabamos cenando en familia, mi marido me miró y vio que me saqué el pijama, me fui corriendo y me tiré a la pileta. Me moria. Estaba cenando con mi marido y le dije 'disculpame' y me tiré".

"Con todo lo que me está pasando me encantaría poder bajar, pero en este país no podés. Tenés que trabajar y no parar. Si, pasa que tengo que buscar momentos. Chicos, tomó pastillas para la circulación a los 40 años. ¡Hello! Es muy triste mi vida", reveló la panelista.

Ahora bien, en las úlitmas horas fue Marcelo Polino quien sorprendió a todos al revelar que Amalia Granata ya no trabajará más con Polino Auténtico. Sin embargo, el conductor contó que estaba bromeando y que solo faltó por un compromiso: "Ya no está con nosotros Amalia Granata. Tenía un compromiso familiar y viajó, así que la próxima semana estará con nosotros".