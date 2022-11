La esposa de Ángel Di María contó cómo su hija venció la muerte

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María mantinen un bajo perfil mediático. El jugador y su mujer intentan no ser parte de escándalos. Ahora bien, en las últimas horas, fue ella quien rompió el silencio en diálogo con Jésica Cirio y recordó la vez en la que su hija venció la muerte.

La esposa de Di María se mostró muy emocionada al contar: "Mía nació con 29 semanas y fue difícil. Uno siempre habla de los bebés prematuros, pero no llega a sentir y a dimensionar lo que le pasa a los papás en ese momento. Estás entre la vida y la muerte, esperando el parte cada día. Me acuerdo que eran al mediodía y era rezar y cruzar los dedos para que digan algo positivo".

"A mí me pasó algo raro. En ese momento mi mamá y mi suegra me dijeron ‘Jor, vamos para allá’. Me internaron y a la semana nació Mía. Mi mamá y mi suegra querían venir para estar conmigo, pero no quise. Cuando a mí me pasa algo fuerte me hago como un bicho bolita, me la arreglo sola y lo soluciono", agregó.

Y continuó: "No quiero que sufra el otro. Entonces dije ‘ustedes quédense ahí’. A mí me gusta estar con la gente que quiero cuando estoy bien. Cuando estoy triste un poco que busco estar sola. Bueno, estaba con Ángel, pero queríamos estar solos. Nos pasó eso. Muy raro. Fueron dos meses".

Cabe recordar que hace algunos meses, los famosos sufrieron un robo en su mansión y fue Jorgelina quien se comunicó con Pía Shaw para contalre los detalles "Hablé con Jorgelina Cardoso, la mujer de Di María. Justo cuando estaba la policia en el lugar sufrieron un hecho de inseguridad".

"Por suerte no pasó a mayores. Esto fue en la casa de Turín. No lograron ingresar, por suerte le avisa el policia de seguridad que estaba en la casa. La cámara los ve en el jardín. Voy a contar los textuales de Jorgelina 'el policia que tengo adentro los vio por las cámaras y llamó a los patrulleros, por eso agarraron a uno", agregó.

"'Pía, acá con la policia. Que bronca. En todos los países, un policial nos toca. u mamá entró a la casa porque estaba media engripada. Ellos estaban comiendo un asado en la casa de Paredes. Entonces 'Paredes estaba afuera del auto con Matías, otro argentino que juega ahí", reveló.