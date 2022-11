El fulminante pedido de Marianela Mirra contra el participante de Gran Hermano acusado de acosar a un compañero del reality

Este miércoles, en las redes sociales uno de los participantes de Gran Hermano (Telefe) quedó en el ojo de la tormenta luego de ser acusado de acosar a un compañero del reality mientras dormía. Y ahora, Marianela Mirra, histórica ganadora de una de las ediciones del certamen disparó contra el concursante en cuestión.

El integrante de Gran Hermano que fue duramente cuestionado es Thiago, quien se acostó detrás de Agustín mientras dormía y lo tocó. Los televidentes estallaron y pidieron una sanción contra el joven de 19 años.

"El pibe está dormido, lo estás viendo, filmado. No se tocan los cuerpos ajenos sin consentimiento", "@telefe no van a decir nada al respecto?", "Esto no es una broma. Esto es acoso. Expulsión para Thiago", fueron algunos de los mensajes reprochando la conducta del concursante de Gran Hermano.

Por su parte, Marianela Mirra no dudó en apuntar contra Thiago Medina desde sus historias de Instagram, y lanzó un fulminante pedido en contra del participante en cuestión.

"A pedido de ustedes, mi argumento: es un atrevido, lo que hizo con Agustin me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos", expresó Marianela Mirra en un posteo. Mientras que en otra publicación solicitó contundente: "Fuera Thiago".