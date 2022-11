El drama de Sofía Jujuy Jiménez en Amsterdam: "Perdí todo lo que..."

Hace un tiempo que Sofía Jujuy Jiménez decidió que era hora de lanzarse a la aventura y con ese Norte, armó su valija y se fue a recorrer Europa. Italia, Croacia, Grecia, España, Francia y Países Bajos son, por ahora, algunos de los destinos que la modelo tildó de su itinerario.

A puro disfrute y acompañada del chef de La Peña de Morfi, Rodrigo Cascón, Sofía recaló en Ámsterdam donde vivió días soñados en medio de largos paseos en bicicleta, cannabis legal y la belleza de los canales más lindos del Viejo Continente.

Sin embargo, todo viaje idílico también puede tener su “lado b” y eso fue lo que le pasó a Jujuy en medio de un descuido, mientras se sacaba una selfie en uno de los tantos lugares de esta ciudad de cuentos: perdió una de sus posesiones más preciadas.

“Todo era muy hermoso, increíblemente maravilloso hasta que me di cuenta que me olvidé mi mochila mientras me sacaba una foto en una esquina”, contó la morocha en una de sus historias de Instagram, donde viene compartiendo postales de su periplo.

“O sea que me colgué. No sé qué me pasó. Me la saqué para que no moleste y la perdí, gente. O sea, ya está. Por suerte tenía mi pasaporte y mi celular conmigo. Pero todo el resto, besito, chau chau...”, agregó la ex novia de Juan Martín del Potro.

“Pero la pasamos bien igual”, intervino Cascón, en un momento, a lo que Jiménez asintió: “Sí. Por suerte nada opacó nuestro momento de alegría y espectacularidad. Pero perdí todo lo que me compré, perdí todo, los regalitos que me hicieron”.

“Ámsterdam, te amo, aunque ya para ese entonces había perdido mi mochila con todas mis cosas”, expresó más tarde en el feed, junto a un carrousel de fotos que sintetizan lo que Sofía describió como “un compiladito de las 6 horas más locas de mi vida”.

“Posando con sus canales hermosos y mi mochila perdida”, compartió además al describir una de las imágenes donde se la ve feliz en el paisaje de la preciosa ciudad donde vivió Ana Frank.

Antes de perder su mochila, Sofía había contado a sus seguidores el robo que sufrió en España. “Bueno, resulta que ya estoy de nuevo en Barcelona y anoche me robaron la billetera. Tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas. Me quiero matar. Es una fiaca porque todavía me quedan días de viaje”, contó en esa ocasión.