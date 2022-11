Andrea Rincón habló de su intenso camino de transformación: "He tenido..."

Hoy, Andrea Rincón está en el lugar que siempre había soñado para ella. Todas las mañanas hace radio en la Rock and Pop, está involucrada en la segunda parte de Argentina, tierra de amor y venganza y hasta es embajadora de una campaña contra el bullying.

Pero la actriz y modelo tuvo que recorrer un largo y duro camino para lograr este presente que al fin siente fiel a su esencia. Porque, en el medio, Andrea pasó años tomada por el consumo problemático de sustancias, excesos y diversos problemas que la sumieron en la oscuridad y la corrieron de su eje.

"He tenido varias vidas, me he muerto y vuelto a nacer", aseguró Rincón, en diálogo con Diego Iglesias para su programa de entrevistas El Viaje, por C5N y que se puede ver en YouTube, donde habló de cómo encontró la forma de salir adelante en sus momentos más difíciles.

La ex Gran Hermano 2007 dio a entender que la introspección cumplió un papel muy importante en este camino hacia un lugar más sano y armónico en su vida. “Hubo mucha evolución para el lado luminoso, me considero un ser muy evolutivo, siempre soy distinta. Constantemente quiero cambiar”, reconoció.

Es que la morocha la pasó realmente mal en su peor momento con las adicciones. “En un momento vi mucha oscuridad en mí y casi me muero, realmente. Es difícil ver el monstruo en una misma. Es terrible ver que una sea capaz de hacer ciertas cosas”, contó. E insistió: “No hay nada más difícil que mirar para adentro y ver la propia oscuridad".

Andrea indicó lo duro que fue verse en determinadas circunstancias o “verse mala persona” para lo que era su parámetro. “Haber sentido en algún momento que le he faltado el respeto a mis viejos, o a mis hermanos o una pareja, a la gente que uno ama… es terrible”, admitió.

¿Cuál fue el punto de quiebre que la llevó a hacer el cambio? “Cuando no me reconocí en lo más mínimo”, reveló. Y explicó: “Me vi en un programa de televisión hablando mal de una persona con quien yo había compartido mucho. Yo no era esa persona y me dije ´hasta acá´”.

La actriz contó entonces que decidió empezar terapia todos los días, durante dos años. “Fui por una Andrea que fue con la que soñaba, porque estuve mucho tiempo tirada en un sillón, quejándome de todo”, dijo.

En ese proceso terapéutico, Andrea se reencontró con ella misma y pudo entender el dolor de los demás. “Lloré mucho, tuve que perdonarme a mí y a los demás y entender que todos somos seres humanos, que todos sufrimos. En algún momento estuve muy metida en mi propio dolor”, dijo.

"Aprendí a poner límites a los demás pero también me los aprendí a poner a mí", aseguró, y señaló que la ayuda también vino de parte de Gloria Luna, la persona que trabajo con ella en su primer tratamiento de adicciones, hoy una gran amiga a quien considera "su maestra".