Mauro Szeta sorprendió al responder si quiere ser padre tras su casamiento

El periodista especializado en policiales Mauro Szeta abrió su corazón, fue más sincero que nunca y se refirió a la posibilidad de convertirse en padre, a cuatro años de su casamiento con Clarissa Antonini.



En una reciente entrevista, Szeta habló a corazón abierto sobre la chance de formar una familia y uno de los puntos que siempre suele estar en debate en toda pareja es si ser padres o no. Y en su relación no es la excepción.



“En una época se dieron situaciones en donde lo pensamos, pero no se dio. Cuando pintó ya era tarde. Me hubiera gustado, pero para un tipo con la cabeza quemada como yo no sé si le podría dar bola”, explicó Mauro.





En una charla con Ulises Jaitt en XLFM, al periodista le preguntaron si, como le sucede a muchas personas, convertirse en padre era o no un sueño. “Ya es tarde. Podría adoptar, pero hoy no. Fue un sueño”, confesó.



Por otra parte, Szeta se refirió a Clarissa Antonini, su esposa. “Me enamoró su valentía, su forma de ser. Tiene un corazón abierto a todo, es una mujer con mucha energía y siempre positiva, que ama mucho a su familia y esa es una imagen que me gusta de ella”, expresó en un diálogo con Gente.



“También me gusta que no es cursi, no cumple con los estándares del amor tradicional. Recuerdo que en un comienzo yo venía con la cabeza más volada, más romántica. Un día estábamos caminando, era una de las primeras salidas que tuvimos en Chascomús, y yo me hice el romántico. Le quise dar una flor marchita que vi en el piso y ella me miró como diciendo. ‘Esto no significa absolutamente nada’”, reveló Szeta.





La historia de amor de Mauro y Clarissa comenzó hace 11 años, cuando el periodista tuvo que hacerle una entrevista. “Me tocó a mí como periodista ir a buscar información de un caso a la fiscalía y hacerle una nota a ella como funcionaria”, recordó.



“Así la conocí, pidiéndole información sobre un caso y desde entonces empezamos a salir”, concluyó Mauro Szeta sobre el inicio de su relación con quien hoy es uno de los pilares fundamentales en su vida y su verdadero cable a tierra.