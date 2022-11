El ataque de furia de Silvina Escudero: "No lo puedo creer..."

Hace años que Silvina Escudero intenta tener un perfil mucho más bajo del que venía acostumbra. Tal vez es porque su flamante esposo no pertenece al medio y trata de cuidarlo tanto a él como a la hermosa relación que lograron.

Sin embargo, si hay algo que caracteriza a la bailarina es que no tiene problema a la hora de decir lo que piensa y mucho menos de explotar cuando algo la enoja. Eso pasó en las últimas horas por un problema que padece en su edificio.

Silvina Escudero aprovechó su alcance en redes sociales para descargar su furia por las altas expensas que le están cobrando, los molestos arreglos que están haciendo y una infracción cuestionable que le pusieron.

“Desistí de tomar mis 20 minutos de sol diario. Imposible, trabajando todos los obreros. No se puede pisar, el ruido a quemado del metal, es una cosa impresionante. No lo puedo creer. Todo el invierno roto y ahora lo empiezan a arreglar”, comenzó su relato.

Ahí comenzó a descargar su furia tras el alto importe que le vino en la expensas por algo que claramente no le interesa tanto: “100 mil pesos por mes. Qué lindo todo… ¿Recuerdan que les conté la suma de dinero que pago de expensas, que es una fortuna? Para que el deck no esté hecho. Empezaron a hacerlo hoy, en plena temporada, los obreros, mientras tomamos sol”.

Pero su relato y su descargo no quedó ahí. Además de declarar que está harta sumó: “Por acá hay que entrar, bien para clavarte todo y lastimarte, están trabajando, todo hermoso… La fortuna que pagamos de expensas para no poder usar justamente por lo que uno vive ahí es impresionante. Pero ahora me llegó una multa, la cual por supuesto rechazo”.

A Silvina Escudero la multaron por usar la pileta en días que se encontraba suspendida por la obra. Ante eso cerró: “Porque a mí me llegan por mail las expensas, la forma de pago de las expensas y esta multa, pero nunca me llegó un aviso diciendo que no se puede usar ese lugar. Aparte, ¿a quién se le ocurre en este momento ponérselo a construir? Hay gente que no le da, no piensa, así que rechazo completamente esto”.