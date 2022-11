El mensaje de Tini que alimentó los rumores de crisis con Rodrigo de Paul: "No entiendo por qué se..."

Los rumores de crisis entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel son cada vez más fuertes. Fue Yanina Latorre quien contó la verdad detrás de la polémica: "Que yo sepa, no pasa nada con Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. La última vez que estuve con Tini en el show del viernes pasado, ella se estaba yendo a San Pablo, a Barcelona a hacer una publicidad y a Madrid para encontrarse con él".

"El otro día cuando empezaron a hablar... pero antes de que empezaran a hablar de la separación se decía que en el club estaba castigado. Le pedí a Diego porque digo 'vamos a ir a la fuente'. Habló con el prensa del Atlético de Madrid, le contestó seco por los premios Billboard", agregó.

Y continuó: "Él pidió doce horas de permiso más que para volverse con el equipo y se las dieron. Y vos no tenés que explicar para qué te quedas. 'Por un tema personal', fue todo lo que dijo. Yo acá escuchaba que todos decían 'no juega porque se quedó'. Ahí Diego me dijo 'él no jugó en todo el año en el Atlético de Madrid porque hasta ahora no rindió".

"Es verdad que en la selección la está rompiendo, pero hasta ahora, el equipo y él no van. Ese día agarro y le escribo a Rodrigo, tranquila y me dijo 'Yani pedí doce horas, me la dieron y ahora estoy acá, concentrando para el Mundial'. Yo a Tini no le quise preguntar, pero el otro día hablaba con la mamá y me dice 'la verdad es que está todo bien'", contó.

Hace tiempo revelaron la crisis entre los famosos: "Tuvieron una crisis muy fuerte que tiene que ver con a distancia. Pocos momentos compartidos. Ya están separados, arreglaron todo, pero en el medio Tini sentía que todo ese escándalo, la cuota alimentaria y todo lo que se decía de Cami la ponía a ella en un lugar muy incómodo".

"Eso desató una crisis de pareja, discusiones por WhatsApp, idas y vueltas. Tini le decía 'yo estoy en mi mejor momento, entiendo que vos tenés que solucionar temas familiares para después estar tranquilo'. Él estaba muy nervioso, la familia de De Paul también estaba nerviosa porque veían a los nenes, pero sentían que era un escándalo que no se podía manejar", contó.

Ahora bien, en medio de los rumores de crisis, Tini Stoessel compartió un polémico mensaje que aumentó los rumores: "A veces no entiendo por qué se terminó". Sin embargo, se trata una canción. Pero muchos creen que se trata de una indirecta.