Shakira estará en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022

El próximo domingo 20 de noviembre será el día en que arrancará una nueva edición del Mundial de fútbol. Qatar 2022 contará con un impactante show artístico que estará encabezado por Shakira.

La cantante colombiana tendrá su cuarta participación en esta cita futbolística ya que formó parte Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Ahora estará en la fiesta inaugural previo al encuentro entre el seleccionado anfitrión y Ecuador, que se realizará a las 12, previo al partido que tiene hora de arranque a las 13.

“Shakira se prepara para su regreso a la Copa Mundial el 20 de noviembre en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundial de la FIFA con BTS, Black Eyed Peas, Dua Lipa, J Balvin, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie”, fue el posteo, luego borrado, de la cuenta World Music Award adelantando el evento que tendrá lugar en el estadio Al-Bayt en Al Khor.

Shakira estará el 20 de noviembre en la inauguración.

En este lugar, que cuenta con capacidad para 60 mil espectadores, será la fiesta inaugural y primero partido de Qatar 2022. Su primera participación se dio en Alemania 2006 en donde no estuvo a cargo de la canción de apertura (The Time of Our Liver, por Il Divo y Tony Braxton), pero si escribió Hips Don't Lie, con la ayuda del rapero Wyclef Jean.

Piqué y Shakira comenzaron su relación -hoy terminada- luego del mundial Sudáfrica 2010.

En el siguiente mundial, Sudáfrica 2010, sí estuvo a cargo de la canción oficial e interpretó Waka Waka. En Brasil 2014 otra vez Shakira también se sumó, pero no fue el tema oficial (Live it up, de Nicky Jam) del evento sino La la la, que no tuvo el suceso de las dos ediciones anteriores.