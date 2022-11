Santi Maratea cruzó a Diego Brancatelli: "Estás destinado al fracaso"

Diego Brancatelli y Santiago Maratea tuvieron un tenso cruce en Twitter cuando el periodista lo criticó y el influencer salió al cruce con los tapones de punta.

Todo comenzó cuando Brancatelli se mostró sorprendido y molesto por el último motivo por el que Maratea estaba pidiendo donaciones: dos millones y medio de pesos para pagar una mesa. Esto se da luego que se aprobó la creación de su fundación y esa mesa será la primera que tendrá este lugar.

Anticipándose a las críticas se defendió con "No me vengan con ‘Santiago, ¿cómo gastaste eso en una mesa? Hubieras comprado una más barata’. Chicos no entendieron nada, es la mesa de la D&D, de la fundación que será más grande que Google. ¿Quieren poner una mesa de pino? No me ofendan, respeten. “Es una gran madera para los que saben de madera. La primera mesa de la D&D tiene que ser para 15 personas y tiene que resistir todo”, dijo el influencer.

Esto llevó a que Brancatelli lo cruce en Twitter de manera despectiva. "Santi Manotea. Un crack. El problema son los que aportan", había sido su mensaje que rápidamente se viralizó.

Diego Brancatelli fue Coordinador Ejecutivo de Secretaría en la órbita de la Secretaría General de la Municipalidad de Pilar.

A las horas Maratea le respondió a través de la red social del pajarito. "Branca, amigo, vivís del Estado y con la plata que te robás no podés ni poner un negocio que se te funde porque estás destinado al fracaso, el éxito más grande de tu carrera es que yo te responda este tweet", tuiteó el influencer haciendo influencer al supermercado de barrio que tenía el periodista que cerró un año después de abrirlo.