Mora denunció que Alfa tuvo peores actitudes que Gran Hermano no quiso mostrar

Alfa se encuentra en el ojo de la tormenta debido a la sanción que recibió por acosar a Coti al hacer una broma de mal gusto. Ante esta situación que se dio a conocer, Mora, recientemente eliminada de la casa de Gran Hermano, contó situaciones que no se mostraron en el programa.

Algunas veces por cuestiones de tiempos y otras por elección de la producción de Gran Hermano, no se suele mostrar absolutamente todo lo que sucede dentro de la casa más famosa. Tan es así que hasta incluso en el canal que transmite las 24hs sufre cortes impidiendo ver lo que pasa.

Es por eso que Mora, quien fue eliminada el último domingo, reveló situaciones similares que le ocurrieron con Walter: "Conmigo y con Martina tuvo, no a este nivel obviamente, pero comentarios desafortunados. La entiendo mucho a Coti cuando él le está pidiendo perdón y ella se va a la pieza porque como que su perdón es siempre minimizando toda la situación".

"La primera semana también hubo comentarios feos de él. Con Romi y un par de chicas le decíamos que una cosa es que entre nosotras nos hagamos chistes y otra cosa que él, siendo más grande, nos haga chistes a nosotras. Muy incómodo", expresó sobre situaciones que decidieron no mostrar.

Además, también opinó sobre cómo cree que se sintió Coti en la situación post sanción. "La sensación de ella irse de la pieza, cuando él le agarra la mano cuando le dicen que está en placa (esa fue la sensación por su actitud) y la abraza... esa sensación fue de 'dejame, en este momento no quiero estar al lado tuyo'".

En cuanto a su experiencia propia, dio a conocer qué fue lo que Alfa le dijo y la hizo sentir incómoda. "Una vez en mi pieza todas las chicas estaban enfermas, entonces yo, uno por uno, a los varones les pregunté si podía acostarme en la cama de Tomás que ya se había ido", comenzó relatando.

A lo que contó qué fue lo que Walter le dijo: "Me acuerdo que cuando se lo pregunto a él, él me hace un chiste como 'bueno, pero mirá si a la noche...'. Lo terminé frenando y le dije 'Alfa, tengo 21 años, no me hagas este chiste, no me gusta'.

Sobre estas actitudes que suele tener el hombre de más experiencia en Gran Hermano, Mora cree que "no es con mala leche", sino que sin ser consciente lo hace "realmente bromeando". Sin embargo, eso no justifica su accionar. "Igualmente no entiende que por más que lo haga en chiste, realmente no va", cerró Mora disgustada con la situación.