La declaración más polémica de Mora al salir de la casa de Gran Hermano

Mora fue la tercera eliminada de la casa de Gran Hermano en una salida que caldeó aún más los ánimos dentro de la casa, sobre todo contra Agustín, quien ya comienza a perfilarse como candidato.



Una vez afuera del reality, Mora comenzó a visitar programas de televisión y habló mucho de los comentarios y actitudes discriminatorias que padece por su aspecto físico. En su visita a LAM, le consultaron por una frase de Nancy Pazos, que le sugirió que pertenece a una minoría.



“Yo creo que al no definir mi sexualidad, porque realmente ni yo creo que la entiendo mucho, puedo llegar a pertenecer a una minoría”, comentó Mora, dejando una de sus declaraciones más polémicas desde que salió del reality.



“Si pertenecer a una minoría conlleva a que te señalen con el dedo, que te prejuzguen, me pasa bastante seguido. En la vida cotidiana, por el look”, contó la ex Gran Hermano. “¿Por el look creen que sos torta?”, le preguntó De Brito. “Obvio, recontra”, contestó la joven.



“Muchas veces me han sacado del baño de mujeres pensando que era varón. O es incómodo pasar el documento en un boliche”, reveló Mora. “¿Te lastiman?”, le preguntó la panelista Yanina Latorre.



“No. Porque entiendo que para el común de la gente que no está tan deconstruida, verme a mí así, con un remerón, parezco un varoncito”, explicó Mora, que se mostró comprensiva a pesar de las situaciones repudiables que atraviesa.





“Aparte creo que me rodeo con gente con la que vivimos otra realidad y todas sabemos que no pasa nada con tener el pelo corto siendo mujer. Entonces, entiendo a que mucha gente la afecta”, expresó Mora.



Sobre las palabras de Nancy Pazos, dijo: “Me parece que ataca mucho. No es tanto lo que dice, sino más que nada el tono. Ella sabe que soy mujer, entonces lo hace más como burlándose”. En ese sentido, Yanina Latorre puso como ejemplo a Araceli González, sobre quien no se cuestiona por su pelo corto. “Nunca escuché que la discriminen”, comentó Yanina. “Pero comparás a Araceli González con Nancy Pazos”, cerró un filoso Ángel de Brito.