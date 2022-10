La tragedia de Gimnasia vs Boca: el dramático relato en primera persona de Benjamín Rojas

El último jueves se vivió una verdadera tragedia en el fútbol argentino. Durante el partido entre Gimnasia de La Plata y Boca, que terminó con la muerte del hincha Lolo Regueiro tras la brutal represión policial, los gases ingresaron al estadio afectando tanto a los jugadores como a los miles de hinchas que estaban observando el partido y no tuvieron dónde refugiarse. El encuentro debió ser suspendido a los 9 minutos del primer tiempo.

Por el lamentable hecho, el comisario Juan Gorbarán, el jefe del operativo a cargo del partido entre Gimnasia y Boca en La Plata, fue detenido este sábado, acusado por el delito de estrago culposo seguido de muerte. También se detuvo por lesiones calificadas a Nahuel Falcón, el agente que disparó a quemarropas al camarógrafo del canal TyC, Fernando Rivero.

Lo cierto es que el actor Benjamín Rojas, fanático hincha del Lobo, estuvo presente en la cancha y relató el dramático momento que vivió.

Benjamín y la camiseta de sus amores.

"Mis condolencias a la Flia Regueiro en este momento tan triste y difícil", comenzó expresando el actor. "Ayer fui y sufrí lo que sufrieron todos. Corrí ahogado entre la gente. Buscando a mis sobrinos. A mi hermano. Era una fiesta y nos la ROBARON. Tirar Gas a 25 metros de 30 mil personas es inexplicable", agregó sobre el accionar de la policía.

"Pero esa es la consecuencia. Hay gente que debe dar la cara. No se quien. lamentablemente somos expertos en NO encontrar culpables en este país. Hace 25 años que voy a a la cancha. Nunca viví algo así. No nos falten el respeto a los hinchas. No somos giles. NOS ROBARON LA FIESTA", concluyó indignado.