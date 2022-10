La China Suárez reveló qué le dijo Rusherking cuando se conocieron

La China Suárez en más de una ocasión reveló que vive un gran presente romántico con Rusherking. Y es que, hace algunos meses, ambos blanquearon su relación tras un video que se filtró en los Martín Fierro donde se los vio juntos en le after party de la premiación.

Desde ese momento, Rusherking y la China no se ocultaron más y decidieron demostrar su amor en las redes sociales. De hecho, hace algunos días el artista lanzó una canción llamada "Perfecta" inspirada en la actriz. Como si fuera poco, fue ella quien protagonizó el videoclip.

Ahora bien, la China Suárez visitó La Peña de Morfi y habló sobre su relación con Rusherking: "Nos conocimos en una fiesta. Yo no lo conocía personalmente, no estaba en mi radar. De hecho, nunca había estado con alguien más chico que yo, nunca en mi vida y no me había fijado y tenía mucho prejuicio”.

"Tenía el mismo prejuicio que tiene todo el mundo. Para con los demás no los tenía, pero conmigo sí. Tenía como eso de qué voy a hablar con un chico más chico o esa tendencia de decir que los hombres son más inmaduros. Esa tendencia que tenemos todos de generalizar y a meter todo en una misma bolsa", confesó.

Eso no fue todo porque la China recordó cuál fue la primera impresión cuando vio a Rusherking: "Me sorprendió muchísimo. Primero, yo no sabía que era tan alto. Mi primera reacción fue ‘mirá a Rusherking’. No nos dimos bola esa noche. Teníamos dos amigos de Cupido, uno de su lado y otro del mío. Llevaban y traían".

"No, no lo demostró. Él es muy tranquilo y a mí me gusta eso. Si hubiera sido un pesado, me hubiera venido a hablar… No. Me fui de la fiesta y después nos empezamos a escribir", confesó a corazón abierto la China Suárez sobre el día que conoció al cantante y ex pareja de María Becerra.

Pero la actriz de ATAV decidió contar cuál fue la frase que Rusherking le dijo cuando la conoció: "Él me escribió primero. No recuerdo qué me escribió pero fue algo que había sido muy mala onda, una cosa así. Es que no estaba mala onda, si no conozco a alguien soy así".