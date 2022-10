Cuál fue la canción que la China Suárez le cantó en vivo a Rusherking

Hace algunos días, la China Suárez habló sobre su relación con Rusherking en diálogo con ¡Hola! y confesó detalles que nadie conocía sobre su romance: "Es muy fuerte lo que me pasa con Tomi. Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación".

"No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él. También me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido", agregó la China.

Y continuó sobre su vínculo con Rusherking: "Los centennials vienen desprogramados, con otra cabeza, con otra visión del mundo, sin preconceptos. Además, sus amigos y su familia lo aman. Amo su forma sana de quererme. Por decir eso, he tenido problemas, pero libre no significa que quiero estar con mucha gente al mismo tiempo".

"Cuando estoy con alguien, no tengo plan B, ni cabeza, ni ojos para otra persona. Me enamoro perdidamente y a veces eso tampoco es tan bueno porque se sufre más. No me gustan estrategias, ni los juegos del estilo “Dejalo esperando para contestarle”. Yo digo lo que siento y él es igual. Es un amor super puro. Estoy viviendo un sueño porque es algo idílico", reveló la actriz de ATAV.

Ahora bien, hace algunas horas, la China Suárez visitó La Peña de Morfi y habló sobre su relación con Rusherking y sorprendió: "Nos conocimos en una fiesta, yo no lo conocía personalmente, no estaba en mi radar. De hecho había estado con alguien más chico que yo nunca en mi vida, ni me había fijado porque tenía mucho prejuicio con eso".

"No tengo prejuicios para los demás, sino para conmigo misma. Me preguntaba qué iba a hacer, qué iba a hablar con un chico más chico, porque está esa cosa de que dicen que los hombres son más inmaduros. Esa tendencia que tenemos todos a generalizar y a poner en una misma bolsa”, reveló.

Como si fuera poco, la China cantó con Jey Mammón y la canción que eligió para dedicarle a Rusherking fue "Un vestido y un amor". El cantante no dijo nada sobre el gesto de su novia. Cabe recordar que hace algunos días atrás, el joven estrenó el tema que le escribió a la actriz.