Qué le dijo Florencia de la V a Marcela Tauro frente a cámara tras un tenso momento en vivo

En la emisión del jueves de Intrusos (América), mientras estaban hablando de uno de los escándalos de la semana, Florencia de la V expresó su enojo con sus panelistas al sentir que no tenía espacio para sentar su opinión ya que todos hablaban de manera simultánea. “¡Momento, momento momento! ¡Por favor! ¡Que acá hay una conductora y estoy hablando! Hoy parece que no estuviera. Parece que no estuviera, es una cosa de locos”, dijo la conductora, y muchos interpretaron que esa frase fue especialmente a Marcela Tauro.

Lejos de dejar pasar por el alto el revuelo que generó el tenso momento en vivo, el viernes Florencia de la V se encargó de aclarar los tantos con Marcela Tauro y rel resto de sus compañeras.

“Antes de empezar con este programa, me gustaría tomarme esta licencia, la verdad es que no lo había hablado con la producción, pero ayer hubo un episodio acá al aire y por las dudas quería aclarar unas cosas”, comenzó la líder de Intrusos.

Luego, dirigiéndose a las periodistas que quedaron en el centro de la polémica, Florencia de la V señaló: “En primer lugar, les quiero pedir disculpas a mis compañeras Nancy Duré y Marcela Tauro porque en el fervor del vivo, yo tengo una cucaracha (un auricular) que te dice ‘andá por acá y andá por allá’, y quizás uno tiene ciertos modos que no manejé ayer, por eso les quiero pedir disculpas a las dos”.

Acto seguido, para despejar toda versión de tensión en el equipo, Florencia de la V agregó: “Estamos haciendo un programón, un éxito tremendo acá en Intrusos que disfruto con cada uno de mis compañeros y no quiero que eso se empañe, ni que se digan cosas que no son ciertas. Por eso quería aclararlo y no iba a fingir demencia como si nada pasó”.

Restándole gravedad al asunto y aclarando que los debates algo acalorados son habituales en Intrusos, Marcela Tauro argumentó: “Todo pasa porque nos está yendo brutal. Por eso, era lamentable que se embarrara. Gracias".