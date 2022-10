Marcelo Tinelli confesó el insólito motivo por el que asegura que Cristina Fernández de Kirchner sigue enojada con él

Una vez más, el America Business Forum reúne en Punta del Este una cumbre de CEOs con importantes figras de la escena de la política, el espectáculo y el deporte. Allí estuvo como invitado Marcelo Tinelli y al dar detalles sobre su carrera sorprendió con una particular confesión sobre su vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Entre sus anéddotas, Tinelli recordó el paso de importantes referentes presidenciales que pasaron por sus programas. Desde Menem a De la Rúa, pasando por Kirchner, Macri y Scioli; entre otros. En ese contexto, fue cuando el conductor comentó que no tiene más diálogo con Cristina Fernández Kirchner desde una imitación de ella que hacia un artista en su ciclo televisivo.

“Hemos tenido problemas con el humor político. La actual Vicepresidenta de la Nación todavía sigue enojada conmigo por la imitación que le hacía Martín Bossi en su momento. Creo que no habla conmigo porque ella decía que Bossi la imitaba mal, que la hacía con zapatos gigantes y le explicamos que, bueno, es un varón y calza 45", deslizó con humor Marcelo Tinelli.

Luego, el popular astro de la televisión fue por más y remarcó: “No me habla ni ella ni ninguno de La Cámpora. No importa, está todo bien, pero todavía está enojada porque no la hacíamos coqueta. Y no la hacíamos coqueta porque lo hacía Martín Bossi, que es un pibe que mide 1,80 y calza 45. Obviamente no es igual”.

Marcelo Tinelli en el America Business Forum 2022 celebrado en Punta del Este.

Además, Marcelo Tinelli quiso despegarse de toda intención política con la participación de candidatos que decidían aparecer en su programa, y en este sentido subrayó que su única búsqueda tenía que ver con el rating. “No buscábamos otra cosa. Creo que ellos buscaban mayor visibilidad para sus campañas políticas”, explicó.

Más allá de la referencia a Cristina Fernández de Kirchner, Marcelo Tinelli también hizo una reflexión sobre la grieta que atraviesa a los argentinos. “Parece ser que si no te definís a estar por un lado o por el otro, no formás parte del país. El gran problema que tiene Argentina es justamente haber caído en esa grieta y que no podamos tener cinco o seis puntos donde nos pongamos de acuerdo. Estamos fluctuando permanentemente y parecería ser como que uno, desde los medios de comunicación, también tiene que ir cambiando de lado, y cuando lo hacés también quedás expuesto. Entonces, siempre en algún lugar vas a ser juzgado, lo importante es lo que uno siente personalmente”.

Finalmente, sobre el sinsabor que le dejó su experiencia como dirigente de San Lorenzo, Tinelli expresó: “Entré en el mundo de la política deportiva porque quise salvar a mi club, que se estaba por ir al descenso, y porque nunca habíamos ganado la copa Libertadores. Esos eran mis dos objetivos. No tiene absolutamente nada que ver el código de lo que es la televisión a lo que puede ser la política deportiva. Una vez, Mauricio Macri me dijo que era más difícil la política deportiva que la política nacional. No he participado nunca en política, pero no tengo ninguna duda de que la política deportiva es mucho más difícil que la política nacional, por lo menos en Argentina”.