Flavio Mendoza reveló que sabe chisme que cambiará la vida de Nicole Neumann

Flavio Mendoza estuvo como invitado en el programa ‘Cortá por Lozano’, ciclo a cargo de Verónica Lozano por Telefe. Allí, el famoso productor se refirió a muchos temas de su actualidad personal, pero sorprendió con una intrigante declaración para con su amiga personal Nicole Neumann.

Desde hace tiempo que Nicole ha estado afrontando preguntas sobre la posibilidad de tener un hijo junto a Manu Urcera, su novio desde hace un año y medio. Ella ya es madre de Indiana, Allegra y Sienna de su matrimonio con Fabián Cubero, pero desde que su ex se convirtió en papá de Luca junto a Mica Viciconte, la modelo dejó en claro que sus hijas también querían tener un hermanito de su lado.

Sin embargo, cada vez que le preguntan por el tema lanza alguna evasiva, pero desde ya que el rumor está instalado porque las ganas de tener un hijo rodean a la pareja que hoy conforman la jurado de ‘Los 8 escalones’ y el piloto automovilístico.

Lo cierto es que este viernes, Flavio dio algunos detalles importantes de la actualidad de Neumann. Sabiendo la relación que tienen entre sí, Lozano le preguntó al coreógrafo si la modelo iba a ser madre pronto, a lo que le respondió: “No puedo decir nada.. pero te puede sorprender Nicole”.

Esto inmediatamente lanzó una repregunta con afirmación por parte de la conductora de Telefe. “Ella para mí tiene ganas de tener un bebé”. “¡Ay, ojalá!”, comentó entonces Vicky Xipolinakis, una de las panelistas del programa. Y Costa agregó: “Pensamos nosotras que sí, lo hemos hablado fuera del aire, no seamos hipócritas”.

Lejos de apagar el rumor, intentando patear la pelota afuera pero generando más misterio aún, Flavio respondió: “Yo no puedo decir nada porque me manda a matar”. Esto sin dudas generó mucho ruido, ya que es sabido el deseo pero aún no había confirmaciones al respecto. Sin embargo, a pesar de que todavía nada es oficial, hay que tener cuidado para manejar temas tan sensibles como los de un embarazo.

Entre sus proyectos y carrera artística, Mendoza siguió profundizando sobre la excelente relación que tiene con Nicole y se mostró tan amigable como siempre. “Somos muy amigos con Nicole, ahora ella está muy bien. Habíamos dicho que en un futuro de viejitos íbamos a tener hijos y ya me cag… se quedó con este”, bromeó haciendo referencia a Urcera.

Hace algunas semanas, Urcera habló seriamente en una entrevista sobre su relación con Nicole y la posibilidad de casarse. “En algún momento, capaz que sí, seguro. Uno en la vida planifica. Decís: ‘bueno, terminé la secundaria, arranco a laburar en algo y sino arranco a estudiar’. Después te ponés en pareja y la pareja te lleva a querer casarte, tener hijos. Eso es lo normal, o por lo menos lo que me pasa a mí”.