El insólito motivo por el cual una vecina denunció a Luciana Salazar

Luciana Salazar no lleva una buena convivencia con sus vecinos. En las últimas horas, revelaron una fuerte pelea que protagonizó la mediática con una vecina, la cual terminó en una denuncia.

Todo comenzó cuando la vecina en cuestión le pidió que ingrese un electricista a su casa para corroborar una falla. "A su vecina le saltó el disyuntor 7 veces. El conflicto se originó en el grupo de WhatsApp de los vecinos", comentó Maite Peñoñori en Intrusos (América).

"La vecina, ya podrida, dijo: 'le estoy pidiendo a Luciana Salazar que me deje entrar a su vivienda porque necesitan ver qué pasa para resolvérmelo'", agregó la panelista. Pero Luciana se negó "porque estaba sin ropa". Y agregó: "El electricista quería entrar y ella decía 'No, estoy desnuda. No puede pasar nadie'".

Luciana Salazar.

Furiosa, la mujer le ofreció ropa prestada a Luli: "Si estás desnuda, te subo un buzo yo". Sin embargo, Salazar habría insistido en negarse a dejar pasar al hombre, lo que originó que el conflicto pase a mayores: "Si no dejás que entremos, vamos a filtrar esto a los medios y se va a saber todo. Llamaron a un abogado. Tampoco quería ella que entre el dueño del departamento. Se terminó documentando todo con escribano público”, relató Peñoñori.

A su vez, indignados con la situación, los vecinos filtraron que la modelo y actriz no es dueña del departamento y que ya cuenta con problemas anteriores: "Es inquilina. Ya ha tenido algún conflicto con vecinos".