El dramático relato de Tamara Báez al enterarse que desvalijaron su casa

Tamara Báez rompió en llanto en sus redes sociales tras denunciar que robaron en su casa. La ex pareja de L-Gante quebró en llanto al ver que faltaba su auto, una moto, zapatillas y ropa. Además, y sin nombrarlo, apuntó contra el cantante como responsable por lo sucedido.

"¡Pum! Vengo acá a buscar un poco de ropa y faltan zapatillas, qué onda. ¿Andan en atrevidos?", se la escucha decir a Tamara en uno de los videos que subió a su cuenta de Instagram, mientras mostraba su vestidor y algunos estantes vacíos.

En una segunda historia, muestra el garage totalmente vacío. "Se llevaron el auto, la moto. Se llevaron mis zapatillas, qué onda, qué onda, qué onda... hacen lo que se les canta bien el ort* conmigo y así fue siempre", se indignó Báez.

En el tercer y último video, Tamara expresó entre lágrimas. "No me importa que me vean así. Pero tengo mucha bronca, tengo mucha bronca. Y están siendo súper, súper injustos conmigo. La vengo pasando mal hace mucho tiempo. Y ahora que me sigan haciendo pasar por esto, no da, no da. Yo tengo que estar bien por mi hija. Y estoy sola, me siento sola".

Finalmente, disparó contra L-Gante: "Y no entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con otra persona, hacé tu vida, no me rompas las bolas. ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?¿Para qué?".