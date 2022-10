Tras su fuerte cruce, Marina Calabró confesó qué le dijo Andy Kusnetzoff cara a cara

Este domingo, durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro de la Radio se produjo la inesperada reconciliación entre Andy Kusnetzoff y Marina Calabró. La madre de una de esas figuras fue clave en el acercamiento que terminó con un largo historial de asperezas entre ambos.

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), Marina Calabró reveló: “Primicia para Intrusos: me amigué con Andy Kuznetsoff”. Acto seguido, la periodista de espectáculos recordó que el enfrentamiento se produjo cuando ella criticó en duros términos diversos aspectos de PH: Podemos Hablar (Telefe), el programa que conduce Andy Kusnetzoff.

Sobre el particular motivo de la reconciliación, Calabró contó que el ex CQC se acercó y le dijo: “Marina, yo sé que vos me odiás, me bardeás”. A lo que la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) respondió: “¿Sabés que pasa? Gonzalito Vázquez me dijo que un productor le dijo que yo era invitada de segunda”. Entoces Kusnetzoff retrucó: “¿Y por eso me pegás a mí?”. “‘Sí, por eso’, le dije. Y además porque el programa no me había gustado, digamos todo”, redobló Marina.

Con el fin de hacer las paces, Andy Kusnetzoff le dijo a la periodista que su madre sufre con el enfrentamiento, entonces se sacaron una foto juntos en señal de tregua.

“Mandale un audio a mi mamá y prometele que no me vas a hostigar”, le pidió además el conductor. Marina Calabró accedió a la petición, pero en el móvil remarcó cuando el movilero le preguntó se estaría dispuesta a volver a PH: “¡No, estamos lejos de volver a PH. Pero Chiche, que es la mamá de Andy, nos amigó”.

El cronista también buscó a Andy Kusnetzoff para tener su versión del acercamiento, y la figura de Telefe confirmó: “Tuve una gran reconciliación con Marina Calabró. Yo le dije: ‘Vos me podés matar a mí, no hay problema, pero mi vieja sufre porque te escucha’. Le dejó un mensaje. Estuvo divina. Fue un gran momento”.