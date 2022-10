Marcelo Polino se asombró con la postura que tomó América TV

Como sucede a menudo, Marcelo Polino no se quedó callado delante del micrófono en el programa que conduce en Radio Mitre. Esta vez fue por el asombro que le provocó una reciente postura que tomó América TV con respecto a Gran Hermano.

"Me extraña cómo América le abrió las puertas a Gran Hermano, porque cuando yo estaba no podíamos nombrar al Bailando. De hecho, cuando yo tuve esa famosa pelea con Pampita, que ella se fue caminando por el medio de la pista, a mí justo me tocó hacer un reemplazo de Jorge Rial en ‘Intrusos’", señaló al aire.

Y continuó: "Bueno, en ese momento yo quería hablar de lo que había sucedido pero tenía que decir ‘certamen en el que ahora yo estoy trabajando’ ¡Era un lío! Pero ahora parece que cambió todo ¡Porque están desde la mañana a la noche, todos con Gran Hermano!".

No es la primera vez que Polino cuestiona una actitud de la señal televisiva. Recientemente, salió a bancar a su colega y amiga, Marcela Tauro, porque no tiene un ciclo propio en la pantalla chica. "Cuando Tauro condujo Intrusos, como reemplazo, después de tantos años todos fueron a abrazarla y aplaudirla", indicó luego del enfrentamiento que ella tuvo con Florencia de la V.

Y disparó: "Yo digo, si la quieren tanto ¿Por qué no le dan un espacio propio los fines de semana? ¡Tauro se merece su propio programa! ¡Le han dado lugar a cada persona que no podía hilar dos frases! ¡Casi doy nombres! Pero repito, Tauro merece su propio programa".