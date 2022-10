La denuncia de Thiago de Gran Hermano contra sus hermanos mayores

Thiago Medina es uno de los participantes de Gran Hermano que más conmovió con su historia de vida adentro de la casa, pero también afuera, ya que es uno de los candidatos a llegar al menos a la final.



El joven de González Catán contó que, producto de las necesidades, alguna vez llegó a juntar cartones en la calle, junto a su hermano menor. Antes de entrar al reality de Telefe, trabajó en el Mercado Central.



Ahora, en una charla profunda con Juliana, una de las participantes que más sensibilidad exhibió adentro de la casa de Gran Hermano, Thiago habló de sus hermanos, a quienes les dirigió algunos reproches, principalmente a los más grandes.



“Ahora por suerte mis hermanos están cerca, pero cuando los necesitábamos no estuvieron ellos. Cuando en realidad necesitábamos que estuvieran, estábamos nosotros solos. Y así nos hicimos nosotros”, contó Thiago.



Recostado en el living de la casa, y ante la atención de Juliana, Thiago reveló qué sucedió con sus hermanos más grandes cuando perdieron a su mamá. “Los que vivimos siempre juntos somos seis. Cuando mi mamá murió, mi hermana mayor se juntó y se fue a vivir a La Plata”, reveló.



“Tengo hermanos más grandes, que ellos ya hicieron su vida. Mi hermana Camila es la que siempre me acompaña a todos los castings. Ella se había ido a vivir con la madrina, así que quedábamos nosotros nada más”, añadió Thiago.



En un móvil con LAM, Camila había contado parte de la historia familiar de Thiago. Incluso, hasta se animó a apostar por un posible romance adentro del reality entre su hermano y Romina, la ex diputada.



“Cuando murió mi mamá, yo tenía 17 años. Me fui a vivir con mi papá, pero después conocí a una mujer que es un ángel. Nos encariñamos y me fui a vivir con ella. Ahí conocí lo que era irse de vacaciones y otras cosas. Me daban lo mejor, pero yo me lo tenía que ganar”, contó Camila hace unos días.