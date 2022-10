Detuvieron al padre de Thiago de Gran Hermano por golpear a su hijastra

Thiago Medina de Gran Hermano se convirtió en el favorito del público. Y es que el joven emocionó a todos con su dura historia de vida. Como si fuera poco, hace algunas semanas atrás, su familia habló con LAM y rompieron en llanto al confesar que lo extrañan mucho y que están orgullosos de él.

"Él no quería anotarse, pero nosotros le insistimos. Ya lo extraño, somos muy unidos, como hermano es un gran ejemplo para todos, estoy muy orgullosa de él. La pasamos mal todos juntos y un pibe de su edad no pensaría en los hermanos. Me emocionó su personalidad, que siempre nos nombra a nosotros, cada vez que veo el programa lloro", comenzó su hermana.

Fue el padre de Thiago quien contó: "Creo que se está comprando a todos los argentinos, por lo que veo hablan todos de él, lo siguen todos. Yo trabajo en Casanova y me pararon para felicitarme por Thiago, la gente me conoció y me dicen que están todos con Thiago, es un orgullo para mí".

"Como siempre se lo dije, prefiero que se rompa el lomo laburando, te lo digo por el trabajo en el mercado porque yo trabajé en el mercado, ahí tenés gente que trata bien, que te trata mal. A lo que a nosotros nos unió es el fallecimiento de nuestra mamá, fue muy duro, el otro día vino llorando y me dijo que extraña a mamá", expresó una de las hermanas de Thiago Medina.

Y agregó: "Hace diez años que no tenemos mamá, ahora se van a cumplir once, no sé que le pasó, le dio un paro y.... es duro. Mi mamá cuando falleció mi hermanita tenía ocho días, Thiago dijo que tenía dos meses pero en realidad tenía ocho días de vida. Todo lo que está viviendo es un lujo, el otro día se puso mal por nosotros, porque siempre hacemos algo y nunca nos falta el plato de comida".

Ahora bien, un escándalo se desató en la familia de Thiago cuando se conoció que detuvieron al padre del participante de Gran Hermano por golpear y amenazar a su hijastra: "Malas noticias para Thiago de Gran Hermano 2022. Acaban de detener a su papá, Julio Ricardo Medina de 54 años acusado por Camila Deniz, la hermanastra de Thiago, por lesiones y amenazas".

"Medina habría aparecido en el domicilio en total estado de ebriedad y habría lastimado y amenazado a la hermanastra de Thiago. En este momento Medina se encuentra totalmente sedado, hospitalizado y esperando mañana a primera hora poder ser trasladado a una dependencia policial", reveló.