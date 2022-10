Toti Pasman descargó toda su furia contra los Martín Fierro de Radio

El sábado se entregaron los premios Martín Fierro de Radio, luego de tres años interrumpidos por la pandemia. Luego de conocerse los ganadores, a lo mejor de la programación 2019, 2020 y 2021, Toti Pasman no quedó muy conforme con la decisión que tomó Aptra.

El periodista estaba nominado en la categoría Mejor labor periodística deportiva junto a Diego Díaz y Sergio Altieri. Fue este último, conductor del programa La García (AM 750), quien se quedó con el galardón, despertando la furia del periodista.

"Estoy mal. No es por perder, pero haces 25 puntos de rating todas las noches y perder contra un programa que la gente no sabe que está al aire. La verdad, siento que me chorearon", expresó en un móvil con Intrusos (América) al finalizar la entrega.

"Hoy siento que me robaron y me voy re caliente. Cuando vos perdés bien, no digo nada. Pero cuando hacés 25 puntos y perdés contra un programa que no aparece en la planilla de rating, bueno... Decís: ‘Está choreado porque organizan el premio’", disparó sin vueltas.

"Si los que organizan tienen que ganar premios, díganlo y listo. No vengo, me quedo en mi casa y listo. Si a vos te anulan un gol porque estás habilitado en la misma línea y te levantan la bandera, bueno, puede pasar. Ahora, si estás tres metros habilitado y te levantan la banderita, me están choreando", agregó Pasman.

"¿Es por acomodo?", le consultó el movilero. el cronista. “A ver, es la radio del que organiza la fiesta... Y bueno. La verdad que no conocía el programa, no sabía ni que existía", respondió categóricamente.