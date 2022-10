Así se disculparon los periodistas que se burlaron de Tini Stoessel

Horas atrás, Tini Stoessel se presentó en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 en Paraguay. Sin embargo, no fue su show el que dio mucho de qué hablar sino los desagradables comentarios de los conductores que dejaron su micrófono abierto y se burlaron del físico de la intérprete. "Mirale su ombligo, te pido que veas. No quiero mirar, voy a tener pesadillas", se los escuchó decir.

Es por esto que Chipi Vera y Eva Rodriguez salieron a pedir disculpas. Ella fue la primera en salir a dar la cara. "Fue un error, lo acepto, lo admito y duele. Jamás fue mi intención dañar a nadie. Me deja una gran lección", señaló en sus redes.

!La verdad es que no soy perfecta, lo sé muy bien y hay partes de mi cuerpo que no me gustan... Cometí un error, como todos lo hemos hecho alguna vez y a los que quieran entenderlo, se los agradezco. A los que no... seguiré recibiendo sus comentarios", continuó.

Y agregó: "Lastimosamente, no se dieron las cosas como quisimos, no se vio el trabajo de todo el equipo por un comentario desafortunado. Sinceramente, no fue algo que lo pensamos... solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas".

Chipi Vera

Por su parte, Chipi Vera expresó: "Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire pero también aclarar que yo dije un comentario de 'ahora entiendo a De Paul' porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista. Sé que mis compañeras están sacando un comunicado... pero de mi parte, es esto. Pedir disculpas".