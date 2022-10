Desde Qatar, La China Suárez se refirió a las polémicas costumbres de aquel país

La China Suárez está pasando unos días en Qatar, en donde en menos de un mes se disputará el Mundial. Con motivo de su estadía en Medio Oriente, la actriz recibió varias consultas sobre si debió cubrirse la cabeza con un velo.



La actriz compartió unas fotos y videos desde Qatar. Y, aunque dicho país está en boca de todo el mundo debido al comienzo de la Copa del Mundo, su visita no tiene relación alguna con el evento.





Por ahora, trascendió que se encuentra allí por un proyecto secreto con Star + y, a pesar de que se sabe poco y nada del mismo, según las imágenes que compartió, se trataría de algo más que interesante en la carrera de La China.



Hace unos días, la actriz sorprendió al compartir una foto sentada en el asiento de un lujoso avión y el asombro fue aún más grande cuando reveló cuál era su destino. A partir de ahí, a través de sus redes sociales, llevó a sus más de 6 millones de seguidores esta nueva experiencia.



La China compartió fotos de sus paseos y hasta presumió los atuendos que eligió para pasear. Un par de horas antes, publicó un posteo con una recopilación de postales tomadas en una de las locaciones en las que filmó, en donde se la vio con la cara tapada con un velo mientras se encontraba en el interior de un templo religioso.



Luego, la actriz se mostró en sus historias de Instagram para interactuar con sus seguidores y para responder algunas de sus preguntas, sobre todo la que más se repetía: si era obligatorio usar el velo en la calle.

La China Suárez, en Qatar.



“Me están preguntando un montón sobre si es obligatorio el hiyab o el burka, no sé cuál es la forma correcta. Solamente me lo hicieron poner porque estoy trabajando y teníamos que entrar a una mezquita para mostrar cómo rezaban y un poco la cultura. Esto es todo. No es que una tenga que ir por la calle así”, explicó.



Luego de la breve explicación, La China Suárez continuó con sus actividades programadas y siguió compartiendo fragmentos de la parte más turística de su escapada laboral por las calles de Qatar.