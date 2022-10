Cuál fue la reacción de Rusherking al ver el videoclip de La China Suárez con El Polaco

La China Suárez y El Polaco lanzaron recientemente su tema “Ya no quiero verte”, que los tiene como protagonistas y a la cual le pusieron sus voces. Ante esto, se esperaba conocer cuál era la reacción de Rusherking, el novio de la actriz.



En este contexto, el joven santiagueño de 20 años le dedicó un especial mensaje a su novia, La China Suárez, por la presentación de la nueva canción que lanzó hace unos días junto al cantante de cumbia.



“Felicitaciones, mi amor. Qué temazo se mandaron”, escribió Rusherking en un posteo que subió a sus historias de Instagram, junto a una foto de La China y El Polaco, en el cual los arrobó a los dos con un corazón.





Por su parte, la actriz y cantante solista, que se encuentra en Qatar, reposteó la publicación que le dedicó Rusherking y le respondió con varios emojis de caritas enamoradas, dando cuenta del gran presente que están viviendo como pareja.



Ante el lanzamiento de “Ya no quiero verte más”, junto a nada más y nada menos que La China Suárez, una de las personalidades más destacadas de los últimos meses, El Polaco expresó toda su satisfacción.



“El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo. Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final”, comentó El Polaco sobre la canción que promete dará qué hablar.





“Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda”, explicó el cantante de cumbia.



“Ya no quiero verte” fue grabada en julio, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característicos de El Polaco, en sus inicios, sumado a unos tintes que aportó La China Suárez.