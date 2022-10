El video del cruce entre La China Suárez y Mery del Cerro

El Wandagte no sólo significó un quiebre en la vida de los tres involucrados, es decir Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez, sino también en varias personas que rodeaban a los integrantes de ese escandaloso triángulo.



No sólo la relación de buena que había entre La China y Wanda Nara se rompió completamente, sino también otras como las que la actriz mantenía con su colega Mery del Cerro, cuya amista quedo resquebrajada.





Sucede que fue tan grande el escándalo que La China Suárez terminó alejándose de muchas de sus amigas de toda la vida, como pasó con Paula Chaves y, lógicamente, Zaira Nara, hermana de Wanda.



En este contexto, el pasado martes se dio un momento tenso cuando La China y Mery del Cerro asistieron a la premiere de “El Encargado”, la nueva serie que protagoniza Guillermo Francella.



Obviamente, al haber asistido las dos actrices al evento, las miradas se posaron también en ellas dos, para saber cómo sería un posible cruce o si llegaban a saludarse, algo que finalmente no sucedió, ya que una se negó a saludar a la otra.



Al ser consultada sobre este episodio, Mery fue contundente. “¿Está todo bien con la China?”, le preguntó el notero de Socios del Espectáculo. “Sí, siempre, yo la quiero mucho y nos conocemos de toda la vida”, respondió Del Cerro.





A pesar del Wandagate, donde se mostraron distanciadas por el escándalo, Mery insistió en que está todo bien entre ellas. “Sí, de verdad te digo, no me gusta involucrarme en temas que no son míos”, sostuvo.



Si bien la respuesta de la actriz fue en buenos términos, La China Suárez pasó por detrás de ella ignorándola y evitando el saludo, como si hubiese aprovechado que Mery del Cerro estaba dando la nota.