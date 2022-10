Por qué abuchearon a Andrés Calamaro en Colombia

El pasado sábado 22 de octubre, Andrés Calamaro fue muy abucheado en su presentación en Colombia, más precisamente en Medellín, luego de que compartiera con el público una impopular opinión.



A finales de mayo, el cantante había confirmado su presentación en el Centro de Eventos La Macarena, que anteriormente funcionó como una Plaza de Toros, en la que los amantes de la tauromaquia podían presenciar este tipo de eventos en Medellín.



Andrés no se aguantó las ganas de hablar de este tipo de espectáculos, que son ampliamente rechazados por los protectores de animales. Así fue como durante el concierto, el cantante expresó una de las opiniones más impopulares por estos días luego de afirmar que las corridas de toros deberían volver a todos los escenarios disponibles en Colombia.



“Ojalá La Macarena vuelva a estar llena de toros y todas las plazas de Colombia también”, sostuvo Andrés Calamaro, quien recibió un fuerte abucheo por parte del público, que no aprobó la referencia a ese tipo de espectáculos.



Para calmar los ánimos y tratando de que la gente olvidara sus palabras, Calamaro continuó con su show por más de una hora y 40 minutos, en los que intentó interpretar sus principales éxitos.



“¿Cierto que seguimos siendo amigos? Que vivan los veganos de Medellín, que vivan los animalistas de Medellín”, expresó Andrés, entre risas, intentando ofrecer disculpas al público que no se había tomado bien sus palabras.





Las corridas de toros en Medellín quedaron suspendidas hasta finales de 2023 por medio de un acuerdo firmado entre la alcaldía y la empresa D’Groupe S.A.S que, que son socios mayoritarios del Centro de Eventos La Macarena.



“A través de un acuerdo de voluntades, hemos garantizado que en Medellín, al menos por estos cuatro años, no se harán más corridas de toros”, puntualizó Daniel Quintero, en enero de 2020.