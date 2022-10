El tremendo reto de la exnovia de Thiago de Gran Hermano

Con el éxito en el arranque de Gran Hermano, el país habla de cada de unos participantes, de algunos más, de otros menos, pero de casi todos se habla. Uno de ellos es Thiago Medina, el joven de González Catán.



La familia de Thiago abrió las puertas de su casa para invitar a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América, para que el gran público conozca un poco más de este joven, que ya es de los favoritos.



En medio del móvil, apareció alguien muy especial para Thiago: Lucía, su ex novia, quien sorprendió no solo a los televidentes y a los integrantes de LAM, sino a la familia del jugador de Gran Hermano.



“Nos separamos porque él entró a la casa de Gran Hermano. Para no llegar a pelearnos. Pero igualmente quedó todo bien entre nosotros”, reveló Lucía, para sorpresa de todos durante en el móvil.



“Está con libertad de acción. ¿O hay algún límite?”, le preguntó Ángel de Brito a la chica. “Le dije: ‘Si te veo con alguien, entro y te saco a patadas en el cul…”, respondió Lucía, ante la risa de todos.



“Andá acercándote a Telefe”, le dijo, en tono de broma, el siempre picante Ángel de Brito. “Se lo dije jodiendo. ‘Todo por el rating’, me respondió él”, aclaró luego Lucía sobre su polémica declaración.





En ese momento, el conductor de LAM quiso indagar más sobre Thiago y la libertad de acción que tiene dentro de la casa. “¿Es calentón Thiago? ¿Es hot?”, preguntó Ángel, y Lucía no dudó en la respuesta. “Sí”, contestó.



Asimismo, la joven remarcó que pusieron un punto final a la relación en muy buenos términos. “Hablamos bien. Yo le dije que iba a estar siempre, para su familia y para él”, aseguró Lucía ante los micrófonos de LAM.