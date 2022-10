Emily Lucius y Martín Salwe se separaron: revelan los escandalosos motivos

Emily Lucius y Martín Salwe decidieron ponerle fin a su relación amorosa. Los mediáticos se habían puesto de novios durante su participación en El Hotel de los Famosos (El Trece).

Ahora, en Socios del Espectáculo (El Trece) confirmaron la noticia y contaron detalles de los motivos que llevaron a tomar la tajante decisión.

"Tiene que ver con un hecho laboral que una parte no avala. A ella no le gusta que él haya aceptado un trabajo y parece que se asesoró, vio qué le esperaba y no pudo soportarlo", comenzó revelando Rodrigo Lussich.

"Muy tóxico lo que hizo esta mujer", agregó Luli Fernández. "Ella fue a sentarse solita a ver lo que iba a hacer él en el ámbito laboral y le dijo ‘bajo ningún punto de vista vos vas a hacer esto’. Fue a chequear sola y sin amigas", opinó la panelista.

En relación a la propuesta laboral que recibió el locutor, y que desató la ruptura, fue el papel que iba a tener Martín en Sex, la obra de teatro de José María Muscari. A la mediática no le gustó la propuesta y le pidió que no aceptara, pero Slawe decidió seguir con sus planes y terminar el vínculo.

"Todo terminó por celular. Él quiso juntarse a hablar con Emily, pero ella se re enojó por el tono de la obra y le dijo que se sentía mal y que prefería terminar todo telefónicamente", agregó Fernández.