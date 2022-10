Muere el reconocido actor y comediante Leslie Jordan

La comedia norteamericana está de luto. Este lunes falleció a los 67 años el actor y comediante Leslie Jordan. Según informaron desde el sitio TMZ, Jordan conducía su auto cuando se descompensó y terminó impactando contra un edificio. Falleció en el acto.

"El mundo es definitivamente un lugar mucho más oscuro hoy en día sin el amor y la luz de Leslie Jordan", dijo David Shaul, su agente. "No solo fue un gran talento y un placer trabajar con él, sino que también brindó un santuario emocional a la nación en uno de sus momentos más difíciles", afirmó en un comunicado a Variety.

El actor y humorista se hizo famoso por su participación en programas de televisión como Will & Grace, Hearts Afire, The Cool Kids, Call me Kat y American Horror Story.

Uno de los papeles más célebres de Jordan fue su papel de Earl “Brother Boy” Ingram en la obra de teatro Sordid Lives, que luego se adaptó a una película de comedia romántica de culto del 2000 del mismo nombre.

Además, tuvo gran éxito en las redes sociales durante la pandemia. Con sus publicaciones pasó en muy pocos meses de 80.000 seguidores de Instagram a 5,8 millones.

Leslie Allen Jordan nació en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, el 29 de abril de 1955. Su primera incursión en TV fue en la serie de acción The Fall Guy, que se emitió entre 1981 y 1986 en la cadena ABC y fue retransmitida en varios países.

Algunos de los proyectos de televisión en los que ha trabajado son: Murphy Brown, Lois & Clark: The New Adventures of Superman, Star Trek: Voyager, Caroline in the City, Reba, Boston Public, Boston Legal, Nash Bridges y su rol secundario en Hearts Afire.

Jordan ganó un Premio Primetime Emmy en la categoría de Mejor actor invitado a una Serie de Comedia por su participación en 2006 en la serie Will & Grace, que recientemente repitió en la reposición de la serie.