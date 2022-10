Juliana de Gran Hermano contó cuál fue el papelón más grande que hizo en su vida

Juliana le relató a sus compañeros de la Casa de Gran Hermano uno de los mayores papelones de su vida, cuando era una adolescente, sobre un episodio vinculado a un fallido encuentro sexual.



La morocha, que en el reality comenzó a relacionarse con el cordobés Maxi, recordó un curioso y divertido episodio cuando había invitado a su casa a un joven con el que estaba saliendo. Y, aunque todo marchaba bien, todo se estropeó a la mañana siguiente.



“Todo bien con el chabón, se larga a llover, le digo que se quede a dormir, ya fue, mi vieja se iba a dormir a las 7 de la mañana. Ni se iba a enterar. Entonces le pongo llave a la habitación, por las dudas”, arrancó contando Juliana.



“Mi vieja se levantaba, se vestía y se iba a laburar. Nunca entraba a mi habitación. Pero esa mañana se le ocurre ir a la habitación. Se encuentra con que está cerrado con llave. Ahí le digo al pibe ‘escondete, escondente’. Se mete debajo de una cama de una plaza”, siguió.



En ese momento, frena el relato, que estaba teniendo atentos a todos sus compañeros, para acordarse de su ex novio, con quien no estaba en ese momento. “Ay, mi ex, si está mirando esto. Igual después se enteró”, anticipó la participante.



“Estaba re dormida. ‘¿Por qué cerraste con llave?’, me pregunta. ‘No sé, capaz que dormida’. Me dice: ‘Venía a buscar un pañuelo’. La loca, un olfato. Cuando se iba, apagaba la luz, mira, clava la mirada. Yo sentada, la mirada fija. Y mirá de costado, me mira endemoniada, no saben la cara que tenía”, continuó Juliana.





“Me mira y me dice: ‘Tenés un macho debajo de la cama’. Le empezó a gritar que saliera de ahí. El pibe sale en bóxer. ‘No, señora, espere’. Le grita: ‘Sos un irrespetuoso, y vos, Juliana, le voy a contar a Juancito’. Le digo ‘mamá, estamos peleados con él’. Mi hermano, que es re celoso, la frenó, le decía: ‘Calmate, mamá’. Un desastre”, relató, ante las risas de todos.



“No lo dejó ni cambiarse al pibe. Agarró la ropa. No sé cómo bajó esa escalera a los tumbos. Al pibe no lo vi nunca más. Encima, después, para completar el papelón, nos reímos con mis amigas, vuelvo con mi ex y lee esta conversación. La put… madre, ni siquiera pudo quedar ahí”, concluyó Juliana.