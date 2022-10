Nicole Neumann reveló por qué Manu Urcera, su novio, eligió dormir en camas separada

Nicole Neumann mantiene un bajo perfil mediático. Si bien la modelo fue protagonista de varios escándalos, nunca habló de ellos para evitar que se hicieran más grande. Sin embargo, cada tanto suele dar detalles de vida privada y reveló su dura historia con su padre.

"El tipo me abandonó. Se fue. No volví a verlo nunca más. Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido. A mi me resultó muy traumático. Me hizo tan mal que, al menos al principio, mis relaciones con los hombres fueron complicadas. De algún modo y en algún punto, yo esperaba el abandono. Porque era lo que conocía de los hombres", confesó.

Sin embargo, el tiempo pasó y Nicole logró confiar en los hombres y apostar a un amor diferente al de sus padres. Si bien Neumann estuvo muchos años en pareja con Fabián Cubero, con quien tuvo sus hijas, los famosos se separaron en medio de un escándalo que por el momento no finalizó.

En medio de tanto caos, Nicole encontró el amor en los brazos de Manu Urcera. Hace un tiempo la modelo habló de su relación: "o es fácil este ambiente, mucho más cuando quieren meterse en conflicto tras conflicto. Sí, me gustaría ser madre. Me encanta y más cuando encontrás una persona a la que le querés dar todo lo que te pide por una cuestión de amor".

"Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. Quiero encontrar a mi compañero para toda la vida. ¡La vida siempre es más linda, acompañada!… Ni hablar. Me encanta la vida acompañada. Si la vida se me presenta acompañada y si puede ser con el mismo hombre, mejor, porque me gusta crecer con esa persona, conocernos en el tiempo, de mirarte y entenderte", confesó.

De hecho, fue Manu Urcera quien hace semanas habló de Nicole: "Afianzando la pareja, cada vez mejor. Me acompañó esta última carrera que tuve en Italia. Tratamos de hacer un mix de mi trabajo y obviamente Europa es muy lindo y tratamos de disfrutar y conocer lugares".

Ahora bien, los famosos se encuentran disfrutando de un romántico viaje por Italia, pero algo llamó la atención. Y es que, Nicole compartió un video en el que Manu Urcera reveló por qué eligió dormir en camas separadas: "Las pedí así a propósito, para poder levantarme a la mañana temprano e irme a entrenar".