Marcela Tauro aniquiló la nueva canción de Jimena Barón: “La letra…”

En Intrusos debatieron sobre la nueva y polémica canción de Jimena Barón, cuya letra muchos atribuyen a que está dedicada a Gianinna Maradona, por su romance con Daniel Osvaldo, el padre de Momo, el hijo de la cantante.



Sobre esta situación, Marcela Tauro opinó sin ningún tipo de filtro sobre la canción que compuso Jimena Barón. “Me encanta que la Barón se haya jugado por esto, fíjate la letra”, señaló la panelista.



Sin embargo, Tauro hizo una salvedad y un párrafo aparte en su opinión para marcar lo que para ella es un error de concepto en una parte de la letra, y está relacionado con la idea de “robar”.



“Hay otra cosa que me gustaría marcar. Todos nos deconstruimos, pero no del todo. La letra dice que ‘ella lo robó’, no dice ‘el hombre eligió’”, remarcó Marcela Tauro, haciendo énfasis en que Gianinna no le robó nada a Jimena, sino que Daniel Osvaldo estuvo con ella por propia decisión.



La letra, que habla de la traición de una amiga, que se queda con quien era su hombre, fue rápidamente asociada con la hija de Diego Armando Maradona, por su amistad pasada con Jimena.



“Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor”, dice la primera parte de la canción que presentó Barón recientemente.





“Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que había otra razón, por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó”, continúa la letra. Y justamente a esa parte hace referencia en su crítica Marcela Tauro.



“Lo peor de la traición es que nunca llega de parte de un enemigo. En cambio, yo te hice esta canción, amiga”, concluye la letra de la canción que, sin duda, empezó a generar polémica apenas salió a la luz.