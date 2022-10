Qué es de la vida de Lorena, la primera eliminada de Gran Hermano 1

Gran Hermano es el reality más exitoso de la historia. Es por eso que, en cada edición, nadie quiere ser el primero en quedar afuera. Sin embargo, para su mala fortuna, Lorena quedó marcada como la primera eliminada en la historia de la casa más famosa.

Cuando los participantes se presentan en el casting, se imaginan todo lo bueno que vendrá. Pero detrás de lo positivo, siempre se esconde lo malo. Y así lo sufrió Lorena, quien luego de su paso por Gran Hermano temió por la repercusión lograda y hasta llegó a intentar suicidarse en alguna oportunidad.

Más de dos décadas han pasado desde que comenzó a salir al aire este reality que revolucionó la televisión para siempre. Corría el año 2001 y en el mes de marzo un grupo de jóvenes ingresó a la casa con la condición de mantenerse aislados del exterior. Además de ser vistos y escuchados las 24 horas del día.

En cuanto a Lorena, la primera expulsada en la historia, habló sobre cómo decidió su ingreso en diálogo con Teleshow: “Un sábado a la noche una amiga se quedó conmigo para que yo no estuviera sola en casa. A la mañana siguiente estábamos tomando unos mates, haciendo zapping, cuando le dije: ‘¡Eso es lo que voy a hacer!’. ‘¿Qué es eso?’. ‘No sé! Están preguntando si te animás a ser vos...‘. Fue la primera publicidad que hicieron de Gran Hermano.Y ese ‘¿Te animás a ser vos?’ me atrapó”.

Lorena opina que para ingresar hay que estar un poco mal: “Yo era consciente de que no estaba psicológicamente bien. Miro para atrás y noto que esa etapa mía, en la que yo pensaba en suicidarme, en la que sentía que mi vida no tenía sentido, que no tenía mucho para darle a Franco, fue la peor etapa de mi vida…”.

“Vivía de gorrita y anteojos para que la gente no me conociera cuando salía. Y tenía rotos los nudilllos de las manos... Me paraba en algún lado, mirando una vidriera o cualquier cosa, y desde adentro sabían quién era. Entonces me volvía llorando a mi casa, pegándole a las paredes. O bajaba corriendo del departamento, compraba en el supermercado y me volvía a meter. Tenía un nivel de fobia importante”, mencionó sobre cómo fue la vida fuera de Gran Hermano.

El tiempo pasó y se encargó de sanar algunas heridas. Pudo seguir adelante con su vida, logró meterse en el mundo de la gastronomía y hoy en día es reconocida por manejar una empresa que pertenecía a su ex esposo. Su hijo también logró seguir adelante y se convirtió en músico y compositor.

“¡Era feliz! Y empecé a ser nuevamente yo cuando me dejaron de preguntar por Gran Hermano”, admitió haciendo alusión a una etapa de su vida en la que no pasó por buenos momentos.