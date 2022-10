Wanda Nara le respondió a la emprendedora que la denunció por estafa

Wanda Nara no solo se convirtió en noticia por su separación de Mauro Icardi, sino también por una fuerte denuncia que recibió por parte de una emprendedora. Fue en diálogo con Mitre Live que Johanna Kevorkian decidió contar el mal momento que vivió con la hermana de Zaira.

Fue Juan Etchegoyen quien comenzó: "Hay un detalle que Wanda en su vivo lo pasó por alto, a mi me acaba de llegar una información muy dura sobre ella, cómo se dice si vos prometes algo y no lo hacés, podría decirse que es una estafa, una empresa coordino con el entorno de ella hacer una entrega, estos productos llegaron a Wanda y ella nunca agradeció en sus redes sociales".

"A mi me cuentan que la empresa perdió más de cien mil pesos por esta situación, estamos hablando de gente laburante, por ahí no se enteró o no le quisieron decir, estamos en las puertas de un escándalo sin precedentes", agregó el conductor del ciclo radial que charló con la denunciante.

Johanna comenzó: "Esto es un tema que muchas personas nos avisaron en su momento, arreglé un canje con su entorno, le dimos los productos y nunca nos etiquetó ni subió nada. Esto surgió con mi hija porque ella me pidió si podíamos llevarle a Wanda las colas de sirena, fuimos al shopping cuando abrió su local, y le hice caso y fuimos juntas a verla".

"Ahí me encontré con las personas que la acompañaban y ahí hablamos para hacerlo, me dijeron que estaba la posibilidad de que nos etiquete, entonces me puse a armar un pedido grande, más de 100 mil pesos perdí. La realidad es que no lo hice por ningún propósito, fue algo natural que se dio, mi nena me dio la idea y fuimos a decirle", confesó.

Fue entonces que agregó: "Después vemos que los portales hablaban del mejor día de Francesca por mi regalo y ella nunca nos arrobó, le armé un paquete para cada una de sus hijas y hasta le mandé a Wanda y a Mauro, y a los nenes, no quería dejar afuera a nadie".

Pero eso no fue todo porque Wanda Nara decidió responderle a la emprendedora que la denunció por estafa: "Estas avivadas me tienen un poco cansada. Yo cuando hago acciones de publicidad siempre firmamos un contrato. Y el pago se realiza en blando y con factura. Cuando no existe esto y deciden mandarme cosas, yo no tengo nada que ver. No tengo ni idea a quien y donde dicen entregarme cosas".