Lizy Tagliani reveló que mataron a su perra: el desgarrador video

Lizy Tagliani compartió con todos sus seguidores la desgarradora noticia de la muerte de su perra. Junto a un video, donde se la puede ver muy afectada por lo sucedido, escribió: "Lo vi justo pero no pude hacer nada".

Como era de esperarse, la publicación alcanzó rápidamente gran repercusión entre sus fanáticos. En poco minutos, el posteo se colmó de muchos mensajes de apoyo y consuelo. "Pobre Tati tan linda. ¡Hacé la denuncia Lizy! Esto no puede seguir pasando", opinó una seguidora.

Luego de unos minutos, Lizy decidió borrar las imágenes de su cuenta de Instagram y explicó los motivos: "Pido disculpas por subir el video aquí, estaba muy nerviosa era para su dr.", comenzó expresando.

"Lamentablemente ya no vive pero la quiero recordar así estaba a punto de cumplir sus 19 años. Ella y Benito son los últimos perros de mi mamá. Me hubiese encantado que se vaya de otra manera", agregó.

Luego contó detalles de lo sucedido: "Yo vi como el perro la capto y la paso para el otro lado, pero no pude hacer nada. Corrimos y cuando llegamos no pudimos saltar el tejido. Cuando la llame me movió la cola y se durmió, hasta ultimo momento diosa. La vecina muy amable me la trajo. Ella ama a los animales. Ahora estoy enojada conmigo pero puedo entender a la naturaleza. TATI sabes lo que te amo y lo que te voy a extrañar. Ojalá puedas entender que no pude hacer nada. Gracias @luisdavidvilardi por venir enseguida".