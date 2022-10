Las repudiables burlas que sufrió Tini Stoessel en un show en Paraguay

Tini Stoessel se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Y es que, la cantante agota cada concierto que anuncia. Hace algunos meses comenzó su gira con varios Hipódromos y habló de la gran importancia de esos shows en su vida y lo mucho que significa en su crecimiento.

Hace un tiempo, Tini confesó: "Después de tantas experiencias, cosas vividas y la oportunidad de haber tenido tantos shows desde que soy tan chica, el hambre y las ganas de superarme en cada gira y en cada show están también. La gente la pasa tan bien y se divierte tanto que cada vez me dan más ganas de dar más y más".

"Si hay algo que me apasiona, más allá de estar arriba del escenario y poder hacer lo que más me gusta, es involucrarme en cada proceso. Pensamos un escenario realmente impresionante, con una puesta en escena tremenda y, obviamente, cambios de vestuario, muchísimos bailarines, pantallas, luces, coreografías, banda en vivo y arreglos musicales completamente distintos", agregó.

Y continuó Stoessel: "Además del escenario principal, va a haber un escenario en la mitad del lugar, cosa de que toda la gente pueda tener su momento de estar más cerca y poder compartir. Va a ser muy impresionante, así que no veo la hora. Ya empezamos a armarlo. Estos meses van a pasar volando. Ojalá sea un show inolvidable".

Eso no fue todo porque Tini Stoessel también habló de las críticas que recibe por su cuerpo: "Con el tiempo aprendí a lidiar con eso y a entender que no es personal, pero al mismo tiempo, como era tan chiquita y no tenía tantas herramientas, sí quedaron inseguridades".

"Es aceptarme todos los días y entender que soy así. Todos los días de mi vida me doy cuenta que lo de afuera es un envase, porque vos te sentás a hablar con una persona y, más allá de lo físico, lo que te conecta con el otro es la forma de pensar y de ver la vida", confesó.

Ahora bien, resulta que hace algunas horas, Tini realizó una gran presentanción en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 en Paraguay. Sin embargo, desató un escándalo ya que en medio del show el micrófono de los conductores quedó abierto y se escucharon burlas contra el físico de la cantante: "Mirale su ombligo, te pido que veas. No quiero mirar, voy a tener pesadillas".