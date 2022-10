El video de Pampita terminando la peregrinación a Luján y recordando a su hija Blanca

Pampita es sin dudas una de las estrellas argentinas. Y es que, la modelo logró ganarse el cariño de la gente con su gran simpatía y transparencia. Hace algunas semanas atrás la conductora de El Hotel de los Famosos abrió las puertas de su corazón y contó detalles de su vida.

Sin embargo, hace tiempo la famosa habló a fondo sobre la pérdida de su hija Blanca: "Cómo hacemos... es algo de siempre y no hay fórmula, es algo tan privado y doloroso que sí lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, pero sino es muy difícil de explicarle a otro, y se usa mucho para titular y no me gusta, trato de no tirar mucho, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un video".

"Quería un lindo recuerdo para los chicos, transformarlo en algo lindo, una donación y que sea tangible para los niños, no sabía a quién donarle la plaza y a una amiga a los dos días de que se lo conté fue a Pilar y vio a una monja chilena pidiendo que arreglaran la plaza y conseguimos un super juego que otra amiga conocía al distribuidor", agregó.

De hecho, fue Roberto García Moritán quien habló del tema: "Poder hablar de Blanca para Caro es más fácil hablarlo en un entorno de contención y seguridad. Con sus afectos y su familia". Fue entonces que Pampita volvió a tomar la palabra y explicó el mal momento que vivió.

"Claro, recordar mi primera hija, mi primer parto fue muy emocionante. Y no sé si había pensado en esa posibilidad de que me iban a preguntar por mis hijos anteriores. Es mi persona más cercana y se dio cuenta inmediatamente lo que estaba sucediendo, el doctor no", confesó.

La modelo también habló del homenaje que le hicieron a la pequeña Blanca: "Para nosotros es re especial que esté terminado porque, a pesar de estar en pandemia, lo pudimos hacer. El año pasado había quedado inconcluso. Este año nos hisopamos, pedimos el permiso. Después de dos años, de pensar que tantos chicos lo pueden disfrutar, nos vamos con el corazón contento".

Ahora bien, hace algunas horas Pampita cumplió como todos los años con la peregrinación de Luján y compartió un emotivo video donde la se ve muy emocionda por recordar a su hija: "La energía conjunta, la ayuda mutua, la paciencia, la generosidad, estuvo en todos los que emprendimos este viaje espiritual esta mañana. Cada uno de esos pequeños gestos entre nosotros nos dieron la fuerza para dar cada paso".