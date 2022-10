El inesperado piropo de Tini Stoessel a Sebastián Yatra delante de Rodrigo de Paul

Tini Stoessel se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Como si fuera poco, también vive un gran presente romántico junto a Rodrigo de Paul. De hecho, fue el jugador quien habló de su pareja hace un tiempo en medio de todo el escándalo que se desató cuando blanquearon.

"Con Tini estamos muy bien. Eso es lo que puedo contar. La verdad es que estamos muy bien. Ahora, por trabajo hacía un tiempo que no nos veíamos, pero cuando estamos juntos disfrutamos y la pasamos bien. Yo siempre se lo dije a ella, pero ahora la felicito de nuevo porque viene de hacer los shows en el Hipódromo y la está rompiendo", comenzó.

Y continuó: "Ella hace feliz a mucha gente. Eso es lo bueno de trabajo que tenemos, que podemos sacarle una sonrisa a la gente y hacer que se olviden un poco de sus problemas. Estamos contentos y estamos bien. Una de las cosas que tenemos con Tini es que nos divertimos y nos reímos mucho".

Además, Rodrigo de Paul aclaró la verdad detrás de su separación con Camila Homs: "Cuando Cami estaba embarazada nosotros estábamos en una pandemia totalmente encerrados, no la conocí a Tini ahí. Yo no pisé Argentina y ella no pisó Italia de ninguna manera".

"Sólo salí 45 días para jugar la Copa América en Brasil, donde nos hacíamos 6 o 7 test para que no se dé ningún positivo. Siento que me querían llevar a un lugar que no merezco, pero por sobre todo también a Tini. Es una separación que tuve yo, todas las parejas se separan, intentaron buscar un morbo pero con Camila nos separamos en buenos términos", contó.

Ahora bien, resulta que hace algunos días Tini Stoessel realizó una nota en la que habló de Sebastián Yatra y hasta le lanzó un piropo mientras Rodrigo de Paul miraba la entrevista: "Escucho una canción de mi ex y hay mucho cariño. Así que hemos vivido cosas muy lindas, siempre me ha gustado su música, y si se trata de una canción que yo conozco es con mucho amor, pues".

Sin embargo, la cantante no se dio cuenta que nunca le preguntaron puntualmente por Yatra y que solo fue ella quien lo nombró. Fue por eso que lanzó nerviosa: "Ah, ¿yo metí la pata sola? ¿pero cuál fue la pregunta? Yo dije, mi único ex que canta es Sebastián. Ay, bueno, si no pues bórrenla. No, nada, nos queremos y nos llevamos bien".