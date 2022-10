Amalia Amalia Granata contó cómo seguirá el futuro de Viviana Canosa tras irse de America

Viviana Canosa hace algunos meses atrás hizo pública su renuncia y contó por qué decidió irse de América. Fue mediante sus redes sociales que escribió: "Esta noche ha terminado nuestro ciclo Viviana con vos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión".

"Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar", agregó.

Y continuó: "Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas. Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño".

"Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche", finalizó la famosa. Eso no fue todo porque Jorge Rial en aquel momento contó: "Se fue Viviana Canosa del canal. No la dejaron poner un informe crítico sobre Sergio Massa. Ella asegura que fue orden directa de Daniel Vila".

Mientras que desde el canal comunicaron: "La línea editorial del canal es el respeto por las instituciones, las personas y las ideas. Sean del color político que sean. Escrachar, agredir, insultar a una persona por lo que piensa, por lo que hace o por lo que dice no va de la mano de lo que queremos como señal de noticias".

Como si fuera poco, Amalia Granata reveló hace algunas horas un inesperado dato sobre el futuro laboral de Viviana Canosa. Y es que, la diputada santafesina contó la propuesta que recibió: "Esto no me lo dijo ella, pero sí lo averigüé por otras fuentes, a ella le habrían hecho una propuesta en LN+, para este año en tira, pero tenían que sacar a alguien. Por lo que ella no le pareció por correcto”.

"Entonces la idea es que sí este en ese canal pero a partir del año que viene, también hablaron de los fines de semana, pero por ahora no", finalizó.