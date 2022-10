La China Suárez explicó por qué la retaban siempre en su colegio religioso

Eugenia “La China” Suárez habló de su pasado y confesó cómo fueron sus años de educación y formación en un colegio religioso, en donde reconoció que la retaban “porque hablaba mucho”.



La actriz, a los 30 años, tiene un recorrido profesional repartido entre la actuación, la música y el diseño de moda. Además, tiene tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Actualmente está en pareja con Rusherking, una relación que comenzó, como ya es su costumbre, con polémicas.



Todo lo que es hoy La China Suárez es una construcción de todo lo que fue en el pasado, durante sus 30 años. El domingo, en La Peña de Morfi, el programa que conduce Jey Mammon, habló de su vida.



Entre las preguntas que le realizó el conductor estuvo la consulta sobre si fue víctima de bullying cuando era chica, por su belleza y su fama tempranera por las producciones de Cris Morena.



Entre risas, Jey comenzó a contar que fue profesor de catequesis de la actriz. “Era igual que ahora, pero más chiquita”, dijo. Luego, La China recordó cómo fue que arrancó en el mundo televisivo. “Un día me vieron en una plaza y yo era bastante personaje, muy caradura, no tenía vergüenza. Y eso es algo que me diferencia de mis hijas”, reveló.



Asimismo, los dos recordaron que se conocieron en un colegio de monjas y nombraron especialmente a dos de ellas, a Marta y Mabel. “Cuando pedían silencio yo nunca paraba de hablar. Fue uno de los peores retos de mi vida”, contó.





Sobre cómo se tomaron sus compañeros que ella se dedicara a la actuación, La China confesó: “Con mis compañeros de este colegio, que ya me conocían de chiquita, me llevaba muy bien. De hecho, no se hablaba del tema, porque a mí me daba vergüenza y no quería sentir que me trataban distinto”.



“El problema fue cuando me cambié de colegio, porque empecé a grabar y mi colegio era a la tarde, en primaria, entonces me tuve que cambiar a uno a la mañana. A los 11 me cambié de colegio a mitad de año, ya habiendo estado en Rincón de Luz. Y Ahí fue tremendo, sí. La pasé muy mal, yo entré con una actitud muy introvertida, estaba como entrando en un lugar nuevo, siendo conocida, me daba vergüenza”, cerró la actriz.