El video de Luisana Lopilato con su hija Cielo que conmocionó

Luisana Lopilato volvió a ser madre hace poco más de un mes. Debido a esto, le ha costado conciliar el sueño. Sin embargo, la actriz se toma esto con humor. Por lo menos, así lo mostró en su cuenta de Tik Tok, donde realizó un video junto a Cielo Yoli Rose Bublé, su hija recién nacida.

Es sabido que para los padres, los primeros meses de vida de sus hijos recién nacidos suelen ser algo complicados, sobre todo a la hora de dormir. Ese es el momento que se encuentra atravesando Luisana Lopilato, debido a que su hija todavía no tiene dos meses desde que llegó a sus brazos.

Pese a que a veces suele ser frustrante o agotador, la actriz optó por tomarse la situación con humor y tratar de pasarla de la mejor manera para que esto no se torne una complicación aún mayor de lo que podría ser.

Por lo menos así lo demostró en su cuenta de Tik Tok, en donde subió un video con su hija recién nacida. En el mismo se puede ver a Luisana con un filtro de zombie, en el cual se muestra con los ojos rojos como si hubiera pasado mucho tiempo sin poder dormir. Sumado a esto, escribió una frase para poner en contexto el video: "Cuando necesitás el noni, noni más que tu hija".

Además de los reiterados cantos frustrados de “Noni, noni”, la actriz se amacaba para tratar de que la pequeña pueda dormirse. Sin embargo, los intentos no surtían efecto y es por eso que decidió realizar un video divertido para no caer en los malos humores y el agotamiento.

Por otra parte, Lopilato mostró cómo es que hace para llevar a sus hijos a todos lados. Es que la actriz mandó a hacerse a medida una prenda deportiva a la cual eligió ponerle un sello distintivo que la distinga a ella y que la represente. Cómo no podría ser de otra manera, tiene que ver con sus hijos.

El buzo es completamente rosa pero tiene algunos detalles en color blanco. A la altura del pecho y con letras grandes y en mayúscula, dice “Mama”. Pero el detalle que más le gustó a ella, pasa por otro lado, ya que en las mangas se puede leer que dice “Vida, Cielo, Noah y Elías”.

"Poco a poco voy volviendo a mi rutina de entrenamiento, pero siempre con ellos", le dedicó la madre orgullosa de sus pequeños.